У Чехії підпалили підприємство української компанії Archer, яка виробляє тепловізори для ЗСУ: що відомо

20 березня у місті Пардубиці у Чехії підпалили спільне українсько-чеське підприємство компанії Archer, яка виробляє тепловізори для Збройних сил України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив CEO компанії Олександр Яременко.

"Повідомляю, що наше підприємство в Чехії Archer-LPP було цілеспрямовано спалено групою людей у ​​масках. Запевняю партнерів, що всі договірні зобов'язання будуть виконані. Продукцію буде відвантажено вчасно", - заявив Яременко.

За даними видання Ceske Noviny, внаслідок пожежі згорів складський цех, вогонь також перекинувся на сусідню адміністративну будівлю.

Відповідальність за підпал взяла на себе група The Earthquake Faction, заявивши, що атакувала об'єкт через передбачувані зв'язки з виробництвом озброєння для Ізраїлю. Інцидент розслідують як теракт.

Однак речниця LPP заперечила співпрацю з Ізраїлем. "На нашому заводі ніколи не починали виробляти жодних ізраїльських дронів. Адже запланована два роки тому співпраця з ізраїльською компанією так і не відбулася через скасування тендеру на відповідний тип дронів з боку Міністерства оборони", — зазначила вона.

Компанія також публікувала заяву на своєму сайті, де зазначила, що співпрацює з поліцією в розслідуванні й наразі не хоче "спекулювати щодо причин та обставин інциденту".

Archer-LPP займається виробництвом високотехнологічної оптики, зокрема тепловізорів та приладів нічного бачення, і постачає її українським військам.

