Україна та Чехія посилюють протиповітряну оборону: підписано угоду про спільну розробку перехоплювачів

Міністерство оборони України та чеська компанія Air Team підписали угоду про спільну розробку та виробництво новітньої технології перехоплювачів повітряних цілей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна.

Це стратегічне партнерство має на меті значно посилити безпеку українського неба.

"Чеська Республіка – наш стратегічний партнер. Ми маємо цілий ряд спільних проєктів, які вже дають результати. І я радий початку нового амбітного партнерства, що в умовах сучасної війни є надзвичайно актуальним", – зазначив Сметанін.

Наразі представники українського оборонного концерну на чолі зі Сметаніним перебувають на міжнародній виставці Dubai Airshow в Об'єднаних Арабських Еміратах, де працюють над налагодженням партнерських звʼязків зі світовими виробниками озброєнь та розробниками технологій.

Що відомо про компанію?

Чеська компанія Air Team — це багатопрофільна компанія, яка спеціалізується на авіаційній сфері, але також має окремий підрозділ, сфокусований на оборонних та спеціальних проєктах.

Air Team є одним із провідних європейських дистриб'юторів пілотного обладнання, авіаційних компонентів, запчастин та аксесуарів для літаків і гелікоптерів.

Нагадаємо, у 2024 році "Укроборонпром" вперше увійшов до топ-50 компаній галузі з найбільшими доходами в світі. У рейтингу виробників військової техніки від Defense News, який загалом нараховує 100 позицій, українська держкомпанія піднялася з 65-го на 49-е місце.

У червні 2023 року державний концерн "Укроборонпром" був перетворений на акціонерне товариство, 100% якого належить державі в особі Кабінету міністрів.