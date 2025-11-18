Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Україна та Чехія посилюють протиповітряну оборону: підписано угоду про спільну розробку перехоплювачів

підписання угоди
Зустріч із представниками Air Team/ Герман Сметанін/ Facebook

Міністерство оборони України та чеська компанія Air Team підписали угоду про спільну розробку та виробництво новітньої технології перехоплювачів повітряних цілей. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна.

Це стратегічне партнерство має на меті значно посилити безпеку українського неба.

"Чеська Республіка – наш стратегічний партнер. Ми маємо цілий ряд спільних проєктів, які вже дають результати. І я радий початку нового амбітного партнерства, що в умовах сучасної війни є надзвичайно актуальним", – зазначив Сметанін.

Наразі представники українського оборонного концерну на чолі зі Сметаніним перебувають на міжнародній виставці Dubai Airshow в Об'єднаних Арабських Еміратах, де працюють над налагодженням партнерських звʼязків зі світовими виробниками озброєнь та розробниками технологій.

Що відомо про компанію? 

Чеська компанія Air Team — це багатопрофільна компанія, яка спеціалізується на авіаційній сфері, але також має окремий підрозділ, сфокусований на оборонних та спеціальних проєктах. 

Air Team є одним із провідних європейських дистриб'юторів пілотного обладнання, авіаційних компонентів, запчастин та аксесуарів для літаків і гелікоптерів.

Нагадаємо, у 2024 році "Укроборонпром" вперше увійшов до топ-50 компаній галузі з найбільшими доходами в світі. У рейтингу виробників військової техніки від Defense News, який загалом нараховує 100 позицій, українська держкомпанія піднялася з 65-го на 49-е місце.

У червні 2023 року державний концерн "Укроборонпром" був перетворений на акціонерне товариство, 100% якого належить державі в особі Кабінету міністрів.

Автор:
Тетяна Бесараб