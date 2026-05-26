Дев'ять країн вийшли з чеського проєкту із закупівлі снарядів для України: яка причина

Кількість країн, які фінансують очолювану Чехією ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України, скоротилася вдвічі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Це сталося після грудневого повернення на посаду прем'єр-міністра Андрея Бабіша, який пообіцяв не витрачати кошти чеських громадян на зброю для Києва.

За словами президента Чехії Петра Павела, наразі фінансову участь у проєкті беруть лише дев'ять держав замість вісімнадцяти, які залучалися минулого року.

Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння щодо подальшої долі програми, започаткованої попереднім проєвропейським урядом за активного сприяння Павела.

Забезпечення снарядів для ЗСУ

Президент Павел наголосив у коментарі для Financial Times, що попри нові складнощі ініціатива продовжує працювати. Її закриття стало б критичним для фронту, оскільки

Прага забезпечує до половини всіх великокаліберних снарядів для української армії. Загалом з 2024 року в межах проєкту Україні передали понад чотири мільйони боєприпасів.

Проте очільник уряду Андрей Бабіш заявляє, що наразі пріоритетом є внутрішні фінансові проблеми чеських домогосподарств, які виникли через енергетичну кризу та конфлікт в Ірані.

Прем'єр підкреслив, що Чехія більше не виділяє власних грошей, а лише акумулює кошти інших країн і передає снаряди.

Юридичні затримки

Під час виборів Бабіш критикував ініціативу через нібито непрозорість та надмірні прибутки головного партнера проєкту — холдингу Czechoslovak Group (CSG) Міхала Стрнада.

За словами бізнесмена, після зміни влади уряд на кілька місяців заблокував роботу через юридичні розбіжності.

Водночас Стрнад вважає, що робити негативні прогнози щодо загального обсягу постачань боєприпасів Україні у 2026 році ще зарано.

Західні союзники, зокрема Німеччина та скандинавські країни, залишаються в проєкті, а інші партнери можуть перенаправити фінансування через альтернативні канали військової допомоги поза межами чеської платформи.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

Попит на 155-мм артилерійські снаряди різко зріс після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Але запаси союзників для власної оборони вичерпались через передачу допомоги ЗСУ, яким доводиться випускати тисячі снарядів на добу, щоб стримати окупантів.

Нагадаємо, ідея закупівлі 800 тисяч снарядів у кількох країн була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого 2024 року. Уже в березні Союзники України підготували майже всі кошти для ініціативи під керівництвом Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.