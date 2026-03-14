Кабмін скасував обов’язковий імпорт електроенергії для державних компаній

Кабінет міністрів скасував запроваджене взимку зобов’язання для найбільших державних компаній імпортувати щонайменше 50% електроенергії для власних потреб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на відповідну постанову №311 від 12 березня оприлюднили на офіційному урядовому порталі.

Документ набрав чинності 13 березня.

Зокрема, уряд скасував встановлену у січні вимогу щодо обов’язкового імпорту електроенергії для "Укрзалізниці", "Укроборонпрому" та НАК "Нафтогаз України", а також їхніх дочірніх компаній. Раніше передбачалося, що ці підприємства повинні імпортувати не менше 50% електроенергії для власних потреб до 31 березня.

Крім того, уряд скасував зобов’язання для “Укргідроенерго” імпортувати електроенергію в нічні години для заповнення верхньої водойми Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

Також змінено правила обмеження електропостачання. Відтепер оператори систем розподілу не застосовуватимуть примусові обмеження до споживачів, які імпортують або самостійно виробляють щонайменше 60% електроенергії від свого загального споживання.

Нагадаємо, через значний дефіцит в енергосистемі Кабмін у січні доручив "Укрзалізниці", "Нафтогазу" та "Укроборонпрому" терміново перейти на імпортну електроенергію в обсязі не менше 50% від їхнього власного споживання.

Та згодом Міненерго підняло цю планку до 80% і заявило про неможливість знизити частку імпорту електроенергії до 50% для гарантованого постачання електроенергії без обмежень.