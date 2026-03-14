Кабмин отменил обязательный импорт электроэнергии для государственных компаний

Кабмин упразднил обязательный импорт электроэнергии / Depositphotos

Кабинет министров отменил введенное зимой обязательство для крупнейших государственных компаний импортировать не менее 50% электроэнергии для собственных нужд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на соответствующее постановление №311 от 12 марта обнародовали на официальном правительственном портале.

Документ вступил в силу 13 марта.

В частности, правительство отменило установленное в январе требование об обязательном импорте электроэнергии для "Укрзализныци", "Укроборонпрома" и НАК "Нафтогаз Украины", а также их дочерних компаний. Ранее предполагалось, что эти предприятия должны импортировать не менее 50% электроэнергии для собственных нужд до 31 марта.

Кроме того, правительство отменило обязательство для "Укргидроэнерго" импортировать электроэнергию в ночные часы для заполнения верхнего водоема Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

Также изменены правила ограничения электроснабжения. Теперь операторы систем распределения не будут применять принудительные ограничения к потребителям, импортирующим или самостоятельно производящим по меньшей мере 60% электроэнергии от своего общего потребления.

Напомним, из-за значительного дефицита в энергосистеме Кабмин в январе поручил "Укрзализныце", "Нафтогазу" и "Укроборонпрому" срочно перейти на импортную электроэнергию в объеме не менее 50% от их собственного потребления.

Но впоследствии Минэнерго подняло эту планку до 80% и заявило о невозможности снизить долю импорта электроэнергии до 50% для гарантированной поставки электроэнергии без ограничений.

Татьяна Гойденко