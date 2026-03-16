Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина сможет импортировать на 60% больше электроэнергии из Европы

электроэнергия
Полного коллапса энергосистемы или на три недели общенационального блекаута не будет / Depositphotos

Украина планирует в течение следующих двух лет увеличить мощность межгосударственных связей линий электропередачи с европейской энергосетью ENTSO-E на 1,5 ГВт, что составляет примерно 61% от нынешней импортной мощности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Украина наращивает энергомосты из ЕС

16 марта Украина отмечает четыре года с момента присоединения к европейской сети ENTSO-E. Это решение стало ключевым шагом по укреплению энергетической безопасности страны, говорится в сообщении.

За это время украинская энергосистема смогла выстоять не одну зиму, а страна наконец-то оторвалась от десятилетий зависимости от российского энергорынка. За четыре года импортная мощность выросла с нуля до 2450 МВт, а Украина прошла путь от аварийной помощи до полноценной интеграции в единый европейский энергетический рынок.

Минэнерго объявило о планах наращивания возможностей для импорта и экспорта электроэнергии из Европы. В течение следующих двух лет предполагается добавить не менее 1,5 ГВт сечений линий электропередачи с европейской энергосетью ENTSO-E, что составляет более 61% от нынешней импортной мощности в 2450 МВт .

В ведомстве подчеркнули, что эти меры направлены на то, чтобы Украина стала не только частью европейской сети, а равноправным партнером по обеспечению энергетической безопасности и укреплению энергетической стабильности всего континента.

Заметим, что после масштабных разрушений тепловой генерации украинская энергосистема стала критически зависимой от импорта электроэнергии и распределенных мощностей. Без строительства новых маневровых электростанций страна рискует сохранять недостаточность балансировочных инструментов и иметь дефицит в пиковые периоды потребления.

Автор:
Ольга Опенько