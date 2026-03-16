Украина сможет импортировать на 60% больше электроэнергии из Европы

Украина планирует в течение следующих двух лет увеличить мощность межгосударственных связей линий электропередачи с европейской энергосетью ENTSO-E на 1,5 ГВт, что составляет примерно 61% от нынешней импортной мощности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Украина наращивает энергомосты из ЕС

16 марта Украина отмечает четыре года с момента присоединения к европейской сети ENTSO-E. Это решение стало ключевым шагом по укреплению энергетической безопасности страны, говорится в сообщении.

За это время украинская энергосистема смогла выстоять не одну зиму, а страна наконец-то оторвалась от десятилетий зависимости от российского энергорынка. За четыре года импортная мощность выросла с нуля до 2450 МВт, а Украина прошла путь от аварийной помощи до полноценной интеграции в единый европейский энергетический рынок.

Минэнерго объявило о планах наращивания возможностей для импорта и экспорта электроэнергии из Европы. В течение следующих двух лет предполагается добавить не менее 1,5 ГВт сечений линий электропередачи с европейской энергосетью ENTSO-E, что составляет более 61% от нынешней импортной мощности в 2450 МВт .

В ведомстве подчеркнули, что эти меры направлены на то, чтобы Украина стала не только частью европейской сети, а равноправным партнером по обеспечению энергетической безопасности и укреплению энергетической стабильности всего континента.

Заметим, что после масштабных разрушений тепловой генерации украинская энергосистема стала критически зависимой от импорта электроэнергии и распределенных мощностей. Без строительства новых маневровых электростанций страна рискует сохранять недостаточность балансировочных инструментов и иметь дефицит в пиковые периоды потребления.