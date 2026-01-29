Газовые тарифы на февраль: как изменились цены на газ для украинцев?

Поставщики газа объявили новые тарифы на февраль 2026 года. Годовые тарифы остаются неизменными, но месячные цены поднялись более чем на 2 гривны по сравнению с январем.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует ГазПравда.

О ценах на газ

Сейчас на рынке работает 8 газоснабжающих компаний. Четыре из них предлагают только годовые тарифы, а остальные четыре – годовые и месячные тарифы с возможностью изменения цены. Годовые тарифы варьируются от 7,96 до 9,99 грн. за кубометр, в то время как месячные цены колеблются от 8,46 до 28,00 грн. за кубометр .

Стоит отметить, что для большинства потребителей в Украине именно годовые тарифы являются основными. 98% украинских бытовых потребителей, составляющих более 12 миллионов домохозяйств, получают газ через ГК "Нафтогаз Украины". Ее годовой тариф на природный газ останется на уровне 7,96 грн за кубометр и будет действовать, по меньшей мере, до апреля 2026 года.

Цена на газ в феврале 2026 года:

ООО "ГК "Нафтогаз Украины". Базовое годовое предложение – 7,96 грн. Коммерческое предложение – отсутствует.

Базовое годовое предложение – 7,96 грн. Коммерческое предложение – отсутствует. ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" . Базовое годовое предложение – 7,96 грн. Коммерческое предложение – отсутствует.

. Базовое годовое предложение – 7,96 грн. Коммерческое предложение – отсутствует. ООО "Прикарпат Энерго Трейд" . Базовое годовое предложение – 7,98 грн. Коммерческое предложение – отсутствует.

. Базовое годовое предложение – 7,98 грн. Коммерческое предложение – отсутствует. ООО "Галнафтогаз" ЧП "Окко Контракт". Базовое годовое предложение – 7,99 грн. Коммерческое предложение – отсутствует.

Базовое годовое предложение – 7,99 грн. Коммерческое предложение – отсутствует. ООО "Львовэнергосбыт". Базовое годовое предложение – 8,20 грн. Коммерческое предложение – 28,00 грн.

Базовое годовое предложение – 8,20 грн. Коммерческое предложение – 28,00 грн. ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO). Базовое годовое предложение – 8,46 грн. Коммерческое предложение – 8,46 грн.

Базовое годовое предложение – 8,46 грн. Коммерческое предложение – 8,46 грн. ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO). Базовое годовое предложение – 8,46 грн Коммерческое предложение – 8,46 грн.

Базовое годовое предложение – 8,46 грн Коммерческое предложение – 8,46 грн. ООО "Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз". Базовое годовое предложение – 9,99 грн. Коммерческое предложение – 27,99 грн.

Напомним, за последние дни цены на природный газ демонстрируют стремительный рост, прибавляя почти по 10% стоимости ежедневно. 22 января 2026 года европейские хабы зафиксировали восьмимесячный максимум, а в США цены взлетели на уровень, которого не было с 2022 года.