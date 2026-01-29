Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Наличный курс:

USD

43,05

42,95

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Газовые тарифы на февраль: как изменились цены на газ для украинцев?

газ
Годовые базовые предложения остались без изменений / Depositphotos

Поставщики газа объявили новые тарифы на февраль 2026 года. Годовые тарифы остаются неизменными, но месячные цены поднялись более чем на 2 гривны по сравнению с январем.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует ГазПравда.

О ценах на газ

Сейчас на рынке работает 8 газоснабжающих компаний. Четыре из них предлагают только годовые тарифы, а остальные четыре – годовые и месячные тарифы с возможностью изменения цены. Годовые тарифы варьируются от 7,96 до 9,99 грн. за кубометр, в то время как месячные цены колеблются от 8,46 до 28,00 грн. за кубометр .

Стоит отметить, что для большинства потребителей в Украине именно годовые тарифы являются основными. 98% украинских бытовых потребителей, составляющих более 12 миллионов домохозяйств, получают газ через ГК "Нафтогаз Украины". Ее годовой тариф на природный газ останется на уровне 7,96 грн за кубометр и будет действовать, по меньшей мере, до апреля 2026 года.

Цена на газ в феврале 2026 года:

  • ООО "ГК "Нафтогаз Украины". Базовое годовое предложение – 7,96 грн. Коммерческое предложение – отсутствует.
  • ООО "Тернопольоблгаз Сбыт". Базовое годовое предложение – 7,96 грн. Коммерческое предложение – отсутствует.  
  • ООО "Прикарпат Энерго Трейд". Базовое годовое предложение – 7,98 грн. Коммерческое предложение – отсутствует.
  • ООО "Галнафтогаз" ЧП "Окко Контракт". Базовое годовое предложение – 7,99 грн. Коммерческое предложение – отсутствует.
  • ООО "Львовэнергосбыт". Базовое годовое предложение – 8,20 грн. Коммерческое предложение – 28,00 грн.  
  • ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO). Базовое годовое предложение – 8,46 грн. Коммерческое предложение – 8,46 грн.
  • ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO). Базовое годовое предложение – 8,46 грн Коммерческое предложение – 8,46 грн.
  • ООО "Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз". Базовое годовое предложение – 9,99 грн. Коммерческое предложение – 27,99 грн.
Фото 2 — Газовые тарифы на февраль: как изменились цены на газ для украинцев?

Напомним, за последние дни цены на природный газ демонстрируют стремительный рост, прибавляя почти по 10% стоимости ежедневно. 22 января 2026 года европейские хабы зафиксировали восьмимесячный максимум, а в США цены взлетели на уровень, которого не было с 2022 года.

Автор:
Ольга Опенько