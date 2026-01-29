Газові тарифи на лютий: як змінилися ціни на природний газ для українців?

Постачальники газу оголосили нові тарифи на лютий 2026 року. Річні тарифи залишаються незмінними, але місячні ціни піднялися на понад 2 гривні порівняно з січнем.

Як пише Delo.ua, про це інформує ГазПравда.

Про ціни на газ

Зараз на ринку працює 8 газопостачальних компаній. Чотири з них пропонують тільки річні тарифи, а інші чотири - річні та місячні тарифи з можливістю зміни ціни. Річні тарифи варіюються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, в той час як місячні ціни коливаються від 8,46 до 28,00 грн за кубометр.

Варто зазначити, що для більшості споживачів в Україні саме річні тарифи є основними. 98% українських побутових споживачів, що складають понад 12 мільйонів домогосподарств, отримують газ через ГК "Нафтогаз України". Її річний тариф на природний газ залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр і буде діяти щонайменше до квітня 2026 року.

Ціна на газ у лютому 2026 року:

ТОВ "ГК "Нафтогаз України". Базова річна пропозиція - 7,96 грн. Комерційна пропозиція - відсутня.

Нагадаємо, за останні дні ціни на природний газ демонструють стрімке зростання, додаючи майже по 10% вартості щодня. 22 січня 2026 року європейські хаби зафіксували восьмимісячний максимум, а в США ціни злетіли до рівня, якого не було з 2022 року.