Газові тарифи на лютий: як змінилися ціни на природний газ для українців?

газ
Річні базові пропозиції залишилися без змін / Depositphotos

Постачальники газу оголосили нові тарифи на лютий 2026 року. Річні тарифи залишаються незмінними, але місячні ціни піднялися на понад 2 гривні порівняно з січнем.

Як пише Delo.ua, про це інформує ГазПравда.

Про ціни на газ

Зараз на ринку працює 8 газопостачальних компаній. Чотири з них пропонують тільки річні тарифи, а інші чотири - річні та місячні тарифи з можливістю зміни ціни. Річні тарифи варіюються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, в той час як місячні ціни коливаються від 8,46 до 28,00 грн за кубометр.

Варто зазначити, що для більшості споживачів в Україні саме річні тарифи є основними. 98% українських побутових споживачів, що складають понад 12 мільйонів домогосподарств, отримують газ через ГК "Нафтогаз України". Її річний тариф на природний газ залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр і буде діяти щонайменше до квітня 2026 року.

Ціна на газ у лютому 2026 року:

  • ТОВ "ГК "Нафтогаз України". Базова річна пропозиція - 7,96 грн. Комерційна пропозиція -  відсутня. 
  • ТОВ "Тернопільоблгаз Збут". Базова річна пропозиція - 7,96 грн. Комерційна пропозиція - відсутня. 
  • ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд". Базова річна пропозиція - 7,98 грн. Комерційна пропозиція - відсутня. 
  • ТОВ "Галнафтогаз" ПП "Окко Контракт". Базова річна пропозиція - 7,99 грн. Комерційна пропозиція - відсутня. 
  • ТОВ "Львівенергозбут". Базова річна пропозиція - 8,20 грн. Комерційна пропозиція - 28,00 грн. 
  • ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO). Базова річна пропозиція - 8,46 грн. Комерційна пропозиція - 8,46 грн.  
  • ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO). Базова річна пропозиція - 8,46 грн Комерційна пропозиція - 8,46 грн.
  •  ТОВ "Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз". Базова річна пропозиція - 9,99 грн. Комерційна пропозиція - 27,99 грн.
Нагадаємо, за останні дні ціни на природний газ демонструють стрімке зростання, додаючи майже по 10% вартості щодня. 22 січня 2026 року європейські хаби зафіксували восьмимісячний максимум, а в США ціни злетіли до рівня, якого не було з 2022 року.

Автор:
Ольга Опенько