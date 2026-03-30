Ціни на газ в Україні зросли до 24,5 тис. грн за тис. кубометрів

газ
На УЕБ ціни піднялися ще на 1000 грн за тиждень / Depositphotos

У період з 23 по 27 березня 2026 року на торгах Української енергетичної біржі ціна природного газу зросла до близько 24,5 тис. грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в Українській енергетичній біржі.

За даними майданчика, протягом тижня було реалізовано 8,56 млн кубометрів газу, що у 3,6 раза більше, ніж тижнем раніше. Водночас ціни на внутрішньому ринку зросли приблизно на 1000 грн, що пояснюється нестабільністю на європейських ринках.

Для порівняння, у період 16–20 березня ціни перевищували 23 тис. грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Ключовим фактором тиску на ринок стало фактичне блокування Ормузької протоки, що призвело до перерозподілу потоків енергоресурсів, скорочення доступності скрапленого природного газу та посилення конкуренції з боку азійських покупців. У результаті в ціноутворенні зберігається так звана "премія за ризик", а ринок залишається чутливим до геополітичних новин і інфраструктурних загроз.

Додатковий вплив на європейський ринок мають фундаментальні фактори. Рівень заповнення газових сховищ у Європі становить лише 28,4% від загальної потужності, що є найнижчим показником з 2022 року. У Нідерландах після закриття Гронінгенського родовища рівень заповнення місцевих сховищ опустився нижче 6%.

Імпорт газу з Європи до України протягом минулого тижня становив у середньому 24,6 млн кубометрів на добу. Основні обсяги надходили з польського та угорського напрямків, водночас поставки здійснювалися з усіх суміжних країн. Експорт із митного складу був відсутній.

Додамо, протягом 2025 року Україна здійснювала закупівлю 15 видів паливно-енергетичних товарів у 69 країнах. Загальна сума імпорту склала $10,5 млрд, що на $1,6 млрд або 18,3% перевищує витрати попереднього року. 

Автор:
Тетяна Гойденко