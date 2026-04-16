В Украине изменили требования к платежкам за газ: что нужно знать потребителям

газовая плита
НКРЭКУ обновила требования к платежкам за газ / Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление №541, которым внесла изменения в Кодекс газораспределительных систем и обновила требования к платежам за распределение природного газа для бытовых потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что постановление направлено повышение прозрачности, понятности и информативности счетов.

В НКРЭКУ подчеркнули, что документ призван повысить уровень осведомленности и вовлечённости потребителей, ясности и понятности платежной информации.

Что меняется

В частности, постановление предусматривает:

  • четкий перечень информации, которая обязательно должна содержаться в платежке в соответствии с законодательством и нормами ЕС;
  • введение единого шаблона и формы счета;
  • возможность получать счет за поставку газа вместе со счетом за его распределение на одном документе;
  • размещение в платежке актуальной информации, определяемой регулятором;
  • право потребителя выбирать формат счета – бумажный или электронный.

В НКРЭКУ отметили, что обновленные правила учитывают требования Закона Украины «О рынке природного газа» и имплементируют положения европейской Директивы по стандартам платежной информации в газовой сфере.

Постановление вступит в силу 1 октября 2026 года. До этого времени операторы газораспределительных сетей должны адаптировать свои платежные документы к новым требованиям.

Тарифы на газ в апреле: сколько будут платить украинцы

Поставщики газа для бытовых потребителей обнародовали свои предложения на апрель 2026 года. На рынке сейчас работает восемь компаний: четыре из них предлагают только годовые тарифы, а еще четыре – как годовые, так и переменные месячные.

Годовые тарифы остались стабильными, в то время как месячные по сравнению с мартом выросли на 6 гривен. В частности, годовые тарифы колеблются от 7,96 до 9,99 грн. за кубометр, а месячные - от 8,46 до 31,99 грн. за куб.

Базовыми для большинства домохозяйств именно годовые тарифы.

Подавляющее большинство потребителей – около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств – обслуживается ГК "Нафтогаз Украины". Ее годовой тариф в апреле составляет 7,96 грн за кубометр и будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля 2026 года.

Автор:
Светлана Манько