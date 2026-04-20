Не всім продовжать субсидії автоматично: кому з 1 травня треба подати нову заяву

З 1 травня в Україні стартує розрахунок житлових субсидій на неопалювальний сезон. Для більшості громадян перерахунок відбудеться автоматично, проте певним категоріям отримувачів необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду з новою заявою та декларацією, щоб не втратити виплати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на роз'яснення ПФУ.

Субсидія на неопалювальний період розраховується на термін до 30 вересня. Щоб отримати допомогу з самого початку сезону (з травня), документи необхідно подати до кінця червня.

Кому автоматичне продовження не діятиме

Особисто подати нову заяву та декларацію до територіальних органів ПФУ мають громадяни, у яких відбулися зміни у складі домогосподарства або статусі житла.

До цього переліку входять:

  • Орендарі: особи, які винаймають житло та самостійно оплачують комунальні послуги.
  • ВПО: домогосподарства, у складі яких є внутрішньо переміщені особи.
  • Неспівпадіння за реєстрацією: якщо кількість фактично проживаючих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих.
  • "Нульова" субсидія: ті, кому в опалювальний період було нараховано 0 грн субсидії.

Для всіх інших отримувачів, чий майновий стан та склад родини не змінилися, ПФУ проведе перерахунок без додаткових звернень.

Як дізнатися про рішення ПФУ

Пенсійний фонд інформує кожного отримувача про рішення щодо перепризначення виплат через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Там субсидіанти можуть перевірити розмір нарахованої допомоги або дізнатися причину відмови.

Варто пам’ятати: якщо заяву на неопалювальний період подати після 1 липня, виплати будуть призначені лише з місяця звернення, а не з травня.

Нагадаємо, за перший квартал 2026 року середня пенсія в Україні зросла на 692 гривні і тепер становить 7 236,49 грн. Це зростання впливає на розрахунок сукупного доходу домогосподарства, що безпосередньо відображається на розмірі призначеної субсидії.

