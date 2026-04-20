Не всем продлят субсидии автоматически: кому с 1 мая нужно подать новое заявление

Документы
С 1 мая в Украине стартует расчет жилищных субсидий на неотапливаемый сезон. Для большинства граждан перерасчет произойдет автоматически, однако определенным категориям получателей необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией, чтобы не потерять выплату.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на разъяснение ПФУ.

Субсидия на неотапливаемый период рассчитывается на срок до 30 сентября. Чтобы получить помощь с начала сезона (с мая), документы необходимо подать до конца июня.

Кому автоматическое продление не будет действовать

Лично подать новое заявление и декларацию в территориальные органы ПФУ должны граждане, у которых произошли изменения в составе домохозяйства или статусе жилья.

В этот список входят:

  • Арендаторы: лица, снимающие жилье и самостоятельно оплачивающие коммунальные услуги.
  • ВПО: домохозяйства, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица.
  • Несовпадение по регистрации: если количество фактически проживающих лиц меньше, чем количество зарегистрированных.
  • "Нулевая" субсидия: те, кому в отопительный период было начислено 0 грн субсидии.

Для всех остальных получателей, чье имущественное положение и состав семьи не изменились, ПФУ произведет перерасчет без дополнительных обращений.

Как узнать о решениях ПФУ

Пенсионный фонд информирует каждого получателя о решении переназначения выплат через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ. Там субсидианты могут проверить размер начисленного пособия или узнать причину отказа.

Следует помнить: если заявление на неотапливаемый период подать после 1 июля, выплаты будут назначены только с месяца обращения, а не с мая.

Напомним, за первый квартал 2026 средняя пенсия в Украине выросла на 692 гривны и теперь составляет 7 236,49 грн. Этот рост влияет на расчет совокупного дохода домохозяйства, непосредственно отражается на размере назначенной субсидии.

Автор:
Максим Кольц