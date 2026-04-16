Свободная энергия 2.0

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Smart Money

Пенсии в Украине выросли с начала года на 692 гривны: статистика ПФУ

Пенсии в Украине выросли с начала года на 692 гривны / Depositphotos

Средний размер пенсионной выплаты в Украине за первые три месяца 2026 увеличился на 691,87 грн. По состоянию на 1 апреля он составляет 7236,49 грн, тогда как в начале года этот показатель составлял 6544,62 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Еще более заметный рост зафиксирован у работающих пенсионеров. Их выплаты выросли на 744,28 грн. и сейчас составляют в среднем 7 904,38 грн.

Распределение пенсионеров по размеру выплат

Общее количество пенсионеров в Украине на 1 апреля достигло 10,1 млн. человек, из которых 2,8 млн. продолжают официально работать. Статистика распределения выплат выглядит следующим образом:

  • До 3000 грн получают только 3,4% граждан.
  • От 3001 до 5000 грн — самая многочисленная категория, которая охватывает более 41% пенсионеров (24,2% получают до 4000 грн, 17,3% — до 5000 грн).
  • От 5001 до 10000 грн насчитывают 36,4% украинцев.
  • Более 10000 грн получают 18,5% пенсионеров.
Деление пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2026 года/Данные ПФУ

Большинство выплат (72,5%) назначены по возрасту, в то время как 14,9% составляют пенсии по инвалидности.

Факторы роста

Повышение среднего показателя произошло благодаря плановым перерасчетам и стартовавшей в начале года индексации. В то же время аналитики отмечают, что, несмотря на общий рост, почти 45% украинских пенсионеров все еще получают выплаты, не превышающие предел в 5 000 грн.

Напомним, по состоянию на середину апреля 9 миллионов пенсионеров уже получили весеннюю соцпомощь в размере 1500 гривен. Программа направлена на усиление защиты уязвимых категорий населения в условиях экономической нестабильности.

Автор:
Максим Кольц