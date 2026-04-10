- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Весенняя соцпомощь: 9 миллионов пенсионеров уже получили выплаты по 1500 гривен
Программа государственной поддержки уязвимых категорий населения вышла на финальный этап. На 10 апреля выплату в размере 1500 гривен уже получили более 9 миллионов украинских пенсионеров
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на выступление премьер-министра Юлии Свириденко в Верховной Раде.
Средства автоматически зачисляются на банковские карты или выплачиваются через отделение "Укрпочты" вместе с основной пенсией.
Кому начисляют помощь: критерии и условия
Единовременная выплата предусмотрена не только для пенсионеров, но и для других категорий граждан, требующих особого внимания государства.
Основные получатели:
- пенсионеры и люди с инвалидностью, если их ежемесячный доход (со всеми прибавками) не превышает 25 950 гривен.
- малообеспеченные и многодетные семьи.
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
- одинокие матери и получатели базовой социальной помощи.
Льготные категории (выплата предоставляется независимо от уровня дохода):
- защитники и защитницы Украины, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях.
- члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военных.
- участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
Эта инициатива является частью комплексной программы социальной защиты на 2026 год, направленной на поддержание платежеспособности граждан в условиях военного положения и экономических вызовов.
Напомним, Пенсионный фонд Украины начал начисление поддержки в 1500 гривен еще в начале месяца, чтобы большинство получателей успели получить средства до середины апреля.