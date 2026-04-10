Весенняя соцпомощь: 9 миллионов пенсионеров уже получили выплаты по 1500 гривен

Программа государственной поддержки уязвимых категорий населения вышла на финальный этап. На 10 апреля выплату в размере 1500 гривен уже получили более 9 миллионов украинских пенсионеров

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на выступление премьер-министра Юлии Свириденко в Верховной Раде.

Средства автоматически зачисляются на банковские карты или выплачиваются через отделение "Укрпочты" вместе с основной пенсией.

Кому начисляют помощь: критерии и условия

Единовременная выплата предусмотрена не только для пенсионеров, но и для других категорий граждан, требующих особого внимания государства.

Основные получатели:

пенсионеры и люди с инвалидностью, если их ежемесячный доход (со всеми прибавками) не превышает 25 950 гривен.

малообеспеченные и многодетные семьи.

внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

одинокие матери и получатели базовой социальной помощи.

Льготные категории (выплата предоставляется независимо от уровня дохода):

защитники и защитницы Украины, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях.

члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военных.

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Эта инициатива является частью комплексной программы социальной защиты на 2026 год, направленной на поддержание платежеспособности граждан в условиях военного положения и экономических вызовов.

Напомним, Пенсионный фонд Украины начал начисление поддержки в 1500 гривен еще в начале месяца, чтобы большинство получателей успели получить средства до середины апреля.