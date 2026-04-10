Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Наличный курс:

USD

43,60

43,45

EUR

51,01

50,80

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Весенняя соцпомощь: 9 миллионов пенсионеров уже получили выплаты по 1500 гривен

гривна
9 миллионов пенсионеров уже получили выплаты по 1500 гривен / Depositphotos

Программа государственной поддержки уязвимых категорий населения вышла на финальный этап. На 10 апреля выплату в размере 1500 гривен уже получили более 9 миллионов украинских пенсионеров

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на выступление премьер-министра Юлии Свириденко в Верховной Раде.

Средства автоматически зачисляются на банковские карты или выплачиваются через отделение "Укрпочты" вместе с основной пенсией.

Кому начисляют помощь: критерии и условия

Единовременная выплата предусмотрена не только для пенсионеров, но и для других категорий граждан, требующих особого внимания государства.

Основные получатели:

  • пенсионеры и люди с инвалидностью, если их ежемесячный доход (со всеми прибавками) не превышает 25 950 гривен.
  • малообеспеченные и многодетные семьи.
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
  • одинокие матери и получатели базовой социальной помощи.

Льготные категории (выплата предоставляется независимо от уровня дохода):

  • защитники и защитницы Украины, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях.
  • члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военных.
  • участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Эта инициатива является частью комплексной программы социальной защиты на 2026 год, направленной на поддержание платежеспособности граждан в условиях военного положения и экономических вызовов.

Напомним, Пенсионный фонд Украины начал начисление поддержки в 1500 гривен еще в начале месяца, чтобы большинство получателей успели получить средства до середины апреля.

Автор:
Максим Кольц