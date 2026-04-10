Весняна соцдопомога: 9 мільйонів пенсіонерів уже отримали виплати по 1500 гривень

Програма державної підтримки вразливих категорій населення вийшла на фінальний етап. Станом на 10 квітня виплату у розмірі 1500 гривень уже отримали понад 9 мільйонів українських пенсіонерів

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на виступ прем'єр-міністерки Юлії Свириденко у Верховній Раді.

Кошти автоматично зараховуються на банківські картки або виплачуються через відділення "Укрпошти" разом із основною пенсією.

Кому нараховують допомогу: критерії та умови

Одноразова виплата передбачена не лише для пенсіонерів, а й для інших категорій громадян, які потребують особливої уваги держави.

Основні отримувачі:

пенсіонери та люди з інвалідністю, якщо їхній щомісячний дохід (з усіма надбавками) не перевищує 25 950 гривень.

малозабезпечені та багатодітні родини.

внутрішньо переміщені особи (ВПО).

одинокі матері та отримувачі базової соціальної допомоги.

Пільгові категорії (виплата надається незалежно від рівня доходу):

захисники та захисниці України, які брали безпосередню участь у бойових діях.

члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військових.

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Ця ініціатива є частиною комплексної програми соціального захисту на 2026 рік, спрямованої на підтримку платоспроможності громадян в умовах воєнного стану та економічних викликів.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України розпочав нарахування підтримки у 1 500 гривень ще на початку місяця, щоб більшість отримувачів встигли отримати кошти до середини квітня.