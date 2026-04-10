Весняна соцдопомога: 9 мільйонів пенсіонерів уже отримали виплати по 1500 гривень

9 мільйонів пенсіонерів уже отримали виплати по 1500 гривень / Depositphotos

Програма державної підтримки вразливих категорій населення вийшла на фінальний етап. Станом на 10 квітня виплату у розмірі 1500 гривень уже отримали понад 9 мільйонів українських пенсіонерів

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на виступ прем'єр-міністерки Юлії Свириденко у Верховній Раді.

Кошти автоматично зараховуються на банківські картки або виплачуються через відділення "Укрпошти" разом із основною пенсією.

Кому нараховують допомогу: критерії та умови

Одноразова виплата передбачена не лише для пенсіонерів, а й для інших категорій громадян, які потребують особливої уваги держави.

Основні отримувачі:

  • пенсіонери та люди з інвалідністю, якщо їхній щомісячний дохід (з усіма надбавками) не перевищує 25 950 гривень.
  • малозабезпечені та багатодітні родини.
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО).
  • одинокі матері та отримувачі базової соціальної допомоги.

Пільгові категорії (виплата надається незалежно від рівня доходу):

  • захисники та захисниці України, які брали безпосередню участь у бойових діях.
  • члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військових.
  • учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Ця ініціатива є частиною комплексної програми соціального захисту на 2026 рік, спрямованої на підтримку платоспроможності громадян в умовах воєнного стану та економічних викликів.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України розпочав нарахування підтримки у 1 500 гривень ще на початку місяця, щоб більшість отримувачів встигли отримати кошти до середини квітня.

Автор:
Максим Кольц