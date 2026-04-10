Весняна соцдопомога: 9 мільйонів пенсіонерів уже отримали виплати по 1500 гривень
Програма державної підтримки вразливих категорій населення вийшла на фінальний етап. Станом на 10 квітня виплату у розмірі 1500 гривень уже отримали понад 9 мільйонів українських пенсіонерів
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на виступ прем'єр-міністерки Юлії Свириденко у Верховній Раді.
Кошти автоматично зараховуються на банківські картки або виплачуються через відділення "Укрпошти" разом із основною пенсією.
Кому нараховують допомогу: критерії та умови
Одноразова виплата передбачена не лише для пенсіонерів, а й для інших категорій громадян, які потребують особливої уваги держави.
Основні отримувачі:
- пенсіонери та люди з інвалідністю, якщо їхній щомісячний дохід (з усіма надбавками) не перевищує 25 950 гривень.
- малозабезпечені та багатодітні родини.
- внутрішньо переміщені особи (ВПО).
- одинокі матері та отримувачі базової соціальної допомоги.
Пільгові категорії (виплата надається незалежно від рівня доходу):
- захисники та захисниці України, які брали безпосередню участь у бойових діях.
- члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військових.
- учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Ця ініціатива є частиною комплексної програми соціального захисту на 2026 рік, спрямованої на підтримку платоспроможності громадян в умовах воєнного стану та економічних викликів.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України розпочав нарахування підтримки у 1 500 гривень ще на початку місяця, щоб більшість отримувачів встигли отримати кошти до середини квітня.