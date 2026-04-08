В Україні розпочалися виплати 1500 грн вразливим категоріям населення

гривні
Почались виплати разової цільової підтримки 1500 грн для пенсіонерів та отримувачів соцвиплат / Depositphotos

Пенсійний фонд розпочав нарахування підтримки у 1 500 гривень пенсіонерам та людям, які отримують соціальні виплати.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

За його словами, Пенсійний фонд України провів перші нарахування для 540 тисяч людей, які отримують пенсії через "Укрпошту".

Міністр зауважив, що до кінця квітня виплату отримають близько 13 мільйонів людей.

Хто має право на допомогу?

Доплату розміром 1500 гривень зможуть отримати пенсіонери за загальнообовʼязковим пенсійним страхуванням, люди з інвалідністю та малозабезпечені родини. Також кошти виплатять переселенцям та сім’ям із дітьми, які вже отримують соціальну допомогу від держави.

Кошти надійдуть автоматично один раз протягом квітня на рахунки в банках або через "Укрпошту". Додаткових заяв чи звернень не потрібно.

Нагадаємо, у березні Кабмін запустив програму цільової підтримки для громадян, які найбільше потребують допомоги від держави. У межах ініціативи майже 13 мільйонів українців отримають одноразову грошову виплату у розмірі 1500 гривень.

Автор:
Світлана Манько