Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине начались выплаты 1500 грн уязвимым категориям населения

гривны
Начались выплаты разовой целевой поддержки 1500 грн для пенсионеров и соцвыплат / Depositphotos

Пенсионный фонд приступил к начислению поддержки в 1 500 гривен пенсионерам и людям, которые получают социальные выплаты.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщил   министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

По его словам, Пенсионный фонд Украины провел первые начисления для 540 тысяч человек, получающих пенсии через "Укрпочту".

Министр отметил, что до конца апреля выплату получат около 13 миллионов человек.

Кто имеет право на помощь?

Доплату в размере 1500 гривен смогут получить пенсионеры по общеобязательному пенсионному страхованию, люди с инвалидностью и малообеспеченные семьи. Также средства выплатят переселенцам и семьям с детьми, уже получающими социальную помощь от государства.

Средства   поступят автоматически   один раз в течение апреля на счета в банках или через "Укрпочту". Дополнительных заявлений или обращений не требуется.

Напомним, в марте Кабмин запустил программу целевой поддержки для граждан, наиболее нуждающихся в помощи от государства. В рамках инициативы почти 13 миллионов украинцев получат единовременную денежную выплату в размере 1500 гривен.

Автор:
Светлана Манько