В Украине начались выплаты 1500 грн уязвимым категориям населения

Пенсионный фонд приступил к начислению поддержки в 1 500 гривен пенсионерам и людям, которые получают социальные выплаты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

По его словам, Пенсионный фонд Украины провел первые начисления для 540 тысяч человек, получающих пенсии через "Укрпочту".

Министр отметил, что до конца апреля выплату получат около 13 миллионов человек.

Кто имеет право на помощь?

Доплату в размере 1500 гривен смогут получить пенсионеры по общеобязательному пенсионному страхованию, люди с инвалидностью и малообеспеченные семьи. Также средства выплатят переселенцам и семьям с детьми, уже получающими социальную помощь от государства.

Средства поступят автоматически один раз в течение апреля на счета в банках или через "Укрпочту". Дополнительных заявлений или обращений не требуется.

Напомним, в марте Кабмин запустил программу целевой поддержки для граждан, наиболее нуждающихся в помощи от государства. В рамках инициативы почти 13 миллионов украинцев получат единовременную денежную выплату в размере 1500 гривен.