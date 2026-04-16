Пенсії в Україні зросли з початку року на 692 гривні: статистика ПФУ

Середній розмір пенсійної виплати в Україні за перші три місяці 2026 року збільшився на 691,87 грн. Станом на 1 квітня він становить 7 236,49 грн, тоді як на початку року цей показник складав 6 544,62 грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Ще помітніше зростання зафіксовано у працюючих пенсіонерів. Їхні виплати зросли на 744,28 грн і зараз становлять у середньому 7 904,38 грн.

Розподіл пенсіонерів за розміром виплат

Загальна кількість пенсіонерів в Україні на 1 квітня сягнула 10,1 млн осіб, з яких 2,8 млн продовжують офіційно працювати. Статистика розподілу виплат виглядає наступним чином:

До 3 000 грн отримують лише 3,4% громадян.

Від 3 001 до 5 000 грн — найчисленніша категорія, що охоплює понад 41% пенсіонерів (24,2% отримують до 4000 грн, 17,3% — до 5000 грн).

Від 5 001 до 10 000 грн нараховують 36,4% українців.

Понад 10 000 грн отримують 18,5% пенсіонерів.

Розподіл численості пенсіонерів станом на 1 квітня 2026 року / Дані ПФУ

Більшість виплат (72,5%) призначені за віком, тоді як 14,9% складають пенсії по інвалідності.

Чинники зростання

Підвищення середнього показника відбулося завдяки плановим перерахункам та індексації, що стартувала на початку року. Водночас аналітики зазначають, що попри загальне зростання, майже 45% українських пенсіонерів все ще отримують виплати, що не перевищують межу у 5 000 грн.

Нагадаємо, станом на середину квітня 9 мільйонів пенсіонерів уже отримали весняну соцдопомогу у розмірі 1500 гривень. Програма спрямована на посилення захисту вразливих категорій населення в умовах економічної нестабільності.