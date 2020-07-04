В Украине за сутки подтвердили 914 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 суббуоты, 4 июля, в Украине было 47 тысяч 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1227 летальных, 21 тысяча 155 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 914 новых случаев коронавируса, 597 человек выздоровели, а 15 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 705 тысяч 836 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1936 случаев;
Волынская область — 2663 случая;
Днепропетровская область — 1110 случаев;
Донецкая область — 599 случаев;
Житомирская область — 1447 случаев;
Закарпатская область — 3214 случаев;
Запорожская область — 588 случаев;
Ивано-Франковская область — 2598 случаев;
Кировоградская область — 657 случаев;
город Киев — 5465 случаев;
Киевская область — 2747 случаев;
Львовская область — 6059 случаев;
Луганская область — 84 случая;
Николаевская область — 455 случаев;
Одесская область — 1835 случаев;
Полтавская область — 322 случая;
Ровенская область — 4041 случай;
Сумская область — 308 случаев;
Тернопольская область — 2025 случаев;
Харьковская область — 2311 случаев;
Херсонская область — 196 случаев;
Хмельницкая область — 828 случаев;
Черновицкая область — 4972 случая;
Черкасская область — 657 случаев;
Черниговская область — 560 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 4 июля в Центр поступило 1288 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 93 тысячи 709 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, первая леди Елена Зеленская выздоровела от COVID-19 и 3 июля была выписана из больницы. Тем не менее, супруга президента все еще нуждается в лечении двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, и будет проходить его дома.