В Украине за сутки подтвердили 914 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 суббуоты, 4 июля, в Украине было 47 тысяч 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1227 летальных, 21 тысяча 155 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 914 новых случаев коронавируса, 597 человек выздоровели, а 15 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 705 тысяч 836 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1936 случаев;

Волынская область — 2663 случая;

Днепропетровская область — 1110 случаев;

Донецкая область — 599 случаев;

Житомирская область — 1447 случаев;

Закарпатская область — 3214 случаев;

Запорожская область — 588 случаев;

Ивано-Франковская область — 2598 случаев;

Кировоградская область — 657 случаев;

город Киев — 5465 случаев;

Киевская область — 2747 случаев;

Львовская область — 6059 случаев;

Луганская область — 84 случая;

Николаевская область — 455 случаев;

Одесская область — 1835 случаев;

Полтавская область — 322 случая;

Ровенская область — 4041 случай;

Сумская область — 308 случаев;

Тернопольская область — 2025 случаев;

Харьковская область — 2311 случаев;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 828 случаев;

Черновицкая область — 4972 случая;

Черкасская область — 657 случаев;

Черниговская область — 560 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 4 июля в Центр поступило 1288 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 93 тысячи 709 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, первая леди Елена Зеленская выздоровела от COVID-19 и 3 июля была выписана из больницы. Тем не менее, супруга президента все еще нуждается в лечении двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, и будет проходить его дома.