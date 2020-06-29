В Китае сообщили об успешном тестировании на людях вакцины от COVID-19

Китайская компания China National Biotec Group (CNBG), которая разрабатывает сразу 2 вакцины против нового коронавируса, сообщила об оптимистических результатах предварительного тестирования одного из средств на людях.

Об этом пишет The Economic Times.

"Китайская национальная компания Biotec сообщила в воскресенье, что результаты предварительного тестирования на людях одной из возможных вакцин против коронавируса показали, что средство может быть безопасным и эффективным", — говорится в сообщении.

Указано, что это уже вторая возможная вакцина этой компании, которая показывает обнадеживающие результаты клинических испытаний.

Согласно предварительным данным испытаний, лекарственное средство обеспечило высокий уровень антител для всех участников прививки, которую сделали 1120 здоровых людей, доложили в CNBG.

Всего китайским компаниям и исследователям разрешено тестировать 8 средств, которые могут стать вакцинами против коронавируса в Китае и за рубежом, что сделало КНР лидером в гонке по разработке вакцины против коронавируса, вследствие пандемии которого уже погибли свыше 500 тысяч людей во всем мире.

По состоянию на утро 29 июня в мире заболевание, вызванное коронавирусом, выявили у 10 млн 249 тысяч 460 человек. 5 млн 556 тысяч 634 пациента уже выздоровели и 504 тысячи 466 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться 4,1 млн человек.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 29 июня, в Украине было 43 тысячи 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1147 летальных, 19 тысяч 27 пациентов выздоровели.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали лекарства, которые могут снижать смертность от коронавируса.