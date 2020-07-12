Бизнес 30 минут назад

В Украине после карантина не открылись 14% кафе и ресторанов

В Кабмине заявили об успешном восстановлении бизнеса после карантина

Фото: retail-loyalty.org Фото: retail-loyalty.org
Фото: retail-loyalty.org

Сейчас в Украине возобновили свою работу 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня.

Остальные — до сих пор не работают, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

Он утверждает, что в Украине продолжает восстанавливаться бизнес после карантина, а количество безработных уменьшается.

"Сейчас в Украине уже работают 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года", — написал глава правительства в соцсети.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин ожидает роста украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

В свою очередь, Всемирный банк прогнозировал, что экономика Украины в 2020 году упадет на 3,5%.

Однако худший прогноз по экономике Украины дает МВФ — по мнению фонда, она упадет на 8,2%.

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Как сообщалось, 11 июля Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Напомним, 1 июля КГГА запретила заведениям работать после 22:00, мотивируя это повышением уровня заболеваемости в Киеве.

Но уже 6 июля мэр Киева Виталий Кличко сказал, что учреждения могут возобновить работу после 22:00, а документ об этом опубликовали только 8 июля.

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