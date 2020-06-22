Бизнес 20 минут назад

В Киеве владельцев кафе и магазинов обязали проверять сотрудников на COVID-19

ИФА-тесты для сотрудников нужно проводить один раз в месяц

Тест на коронавирус. Фото: interfax.com.ua Тест на коронавирус. Фото: interfax.com.ua
Тест на коронавирус. Фото: interfax.com.ua

Владельцев торговых сетей, предприятий питания и обслуживания в Киеве обязали проверять сотрудников на COVID-19 с помощью тестов на антитела.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил на брифинге 22 июня, ссылаясь на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба КГГА.

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В частности, ИФА-тесты для сотрудников нужно проводить один раз в месяц.

"Потому что речь идет о людях, которые работают с большим количеством посетителей", — пояснил Кличко.

Известно, что в Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 43 человек. С начала эпидемии в столице зафиксировали 4368 случаев COVID-19 — это самый большой показатель среди регионов Украины.

Кроме того, 1391 человек выздоровел и 98 умерли от осложнений коронавирусной болезни.

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Напомним, в Украине с начала эпидемии коронавирусное заболевание подтвердили у 37 тысяч 241 человека: из них 16 тысяч 642 выздоровели, а 1012 — умерли от осложнений.

Только за минувшие сутки в стране обнаружили 681 новый случай коронавируса, 133 человека выздоровели, а 10 — умерли.

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