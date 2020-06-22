В Украине за сутки зафиксировали 681 новый случай коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 22 июня, в Украине 37 тысяч 241 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1012 летальных, 16 тысяч 642 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксирован 681 новый случай коронавируса, 133 человека выздоровели, а 10 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 569 тысяч 589 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1660 случаев;

Волынская область — 1852 случая;

Днепропетровская область — 1042 случая;

Донецкая область — 362 случая;

Житомирская область — 1270 случаев;

Закарпатская область — 2188 случаев;

Запорожская область — 555 случаев;

Ивано-Франковская область — 2056 случаев;

Кировоградская область — 627 случаев;

город Киев — 4368 случаев;

Киевская область — 2236 случаев;

Львовская область — 3980 случаев;

Луганская область — 72 случая;

Николаевская область — 366 случаев;

Одесская область — 1304 случая;

Полтавская область — 293 случая;

Ровенская область — 2963 случая;

Сумская область — 258 случаев;

Тернопольская область — 1728 случаев;

Харьковская область — 1811 случаев;

Херсонская область — 188 случаев;

Хмельницкая область — 622 случая;

Черновицкая область — 4357 случаев;

Черкасская область — 603 случая;

Черниговская область — 480 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 22 июня в Центр поступило 772 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 79 тысяч 847 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее в Одессе комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин в городе с 22 июня. А в городе Южноукраинск Николаевской области больными COVID-19 заполнены более 80% коек.