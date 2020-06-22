В Украине за сутки зафиксировали 681 новый случай коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 22 июня, в Украине 37 тысяч 241 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1012 летальных, 16 тысяч 642 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксирован 681 новый случай коронавируса, 133 человека выздоровели, а 10 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 569 тысяч 589 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1660 случаев;
Волынская область — 1852 случая;
Днепропетровская область — 1042 случая;
Донецкая область — 362 случая;
Житомирская область — 1270 случаев;
Закарпатская область — 2188 случаев;
Запорожская область — 555 случаев;
Ивано-Франковская область — 2056 случаев;
Кировоградская область — 627 случаев;
город Киев — 4368 случаев;
Киевская область — 2236 случаев;
Львовская область — 3980 случаев;
Луганская область — 72 случая;
Николаевская область — 366 случаев;
Одесская область — 1304 случая;
Полтавская область — 293 случая;
Ровенская область — 2963 случая;
Сумская область — 258 случаев;
Тернопольская область — 1728 случаев;
Харьковская область — 1811 случаев;
Херсонская область — 188 случаев;
Хмельницкая область — 622 случая;
Черновицкая область — 4357 случаев;
Черкасская область — 603 случая;
Черниговская область — 480 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 22 июня в Центр поступило 772 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 79 тысяч 847 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее в Одессе комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин в городе с 22 июня. А в городе Южноукраинск Николаевской области больными COVID-19 заполнены более 80% коек.