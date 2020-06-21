Эпидемия коронавируса: в Одессе усиливают карантин

В Одессе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в городе с понедельника, 22 июня.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
В частности, с понедельника в городе запретят работать заведениям оздоровления и отдыха детей, а также проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 квадратных метров.
Также в Одессе ограничат разрешенное количество людей в общественном транспорте. Водителям разрешат брать пассажиров только на сидячие места.
В свою очередь, арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними не более 4 человек.
К тому же, Одесский горсовет предлагает начинать рабочий день в 10:00, или позже, предпринимателям, которые занимаются торговлей, авторемонтом, предоставляют почтовые или курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.
При этом полиция сможет проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли, чтобы проверить соблюдение карантинных правил. Правоохранителям также поручили прекратить стихийную торговлю на пляжах и в рекреационных зонах Одессы.
Известно, что сейчас в Одессе обнаружили 307 случаев коронавируса. За последние сутки — 6.
Тем временем в городе Южноукраинск Николаевской области по состоянию на 21 июня обнаружили в целом 84 случая коронавируса, а местная больница, которая борется с COVID-19, заполнена больными на 83,3%.
О такой загруженности медучреждения говорится в отчете Николаевской ОГА.
Это также подтвердила и прокомментировала пресс-секретарь Николаевского областного штаба по противодействию коронавирусу Валерия Котовская, пишет "Суспільне".
Она отметила, что за последние сутки в Южноукраинске обнаружили 5 новых случаев коронавируса.
"На сегодня в Южноукраинске большая загруженность в больнице, которая занимается лечением больных COVID-19. Если ситуация будет критической, мест для лечения не будет, то больных коронавирусом средней тяжести будут направлять на лечение в Первомайск, а тяжелые больные будут направляться в Николаев в Центр лечения инфекционных болезней", — рассказала Котовская.
Сейчас Южноукраинск лидирует в области по количеству выявленных случаев (84), на втором месте Николаев (67).
Напомним, за прошедшие сутки, 20 июня, в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 735 человек. В частности, зафиксировано 8 летальных случаев, 103 человека — выздоровели.