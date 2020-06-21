Эпидемия коронавируса: в Одессе усиливают карантин

В Одессе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в городе с понедельника, 22 июня.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

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В частности, с понедельника в городе запретят работать заведениям оздоровления и отдыха детей, а также проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 квадратных метров.

Также в Одессе ограничат разрешенное количество людей в общественном транспорте. Водителям разрешат брать пассажиров только на сидячие места.

В свою очередь, арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними не более 4 человек.

К тому же, Одесский горсовет предлагает начинать рабочий день в 10:00, или позже, предпринимателям, которые занимаются торговлей, авторемонтом, предоставляют почтовые или курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.

При этом полиция сможет проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли, чтобы проверить соблюдение карантинных правил. Правоохранителям также поручили прекратить стихийную торговлю на пляжах и в рекреационных зонах Одессы.

Известно, что сейчас в Одессе обнаружили 307 случаев коронавируса. За последние сутки — 6.

Тем временем в городе Южноукраинск Николаевской области по состоянию на 21 июня обнаружили в целом 84 случая коронавируса, а местная больница, которая борется с COVID-19, заполнена больными на 83,3%.

О такой загруженности медучреждения говорится в отчете Николаевской ОГА.

Это также подтвердила и прокомментировала пресс-секретарь Николаевского областного штаба по противодействию коронавирусу Валерия Котовская, пишет "Суспільне".

Она отметила, что за последние сутки в Южноукраинске обнаружили 5 новых случаев коронавируса.

"На сегодня в Южноукраинске большая загруженность в больнице, которая занимается лечением больных COVID-19. Если ситуация будет критической, мест для лечения не будет, то больных коронавирусом средней тяжести будут направлять на лечение в Первомайск, а тяжелые больные будут направляться в Николаев в Центр лечения инфекционных болезней", — рассказала Котовская.

Сейчас Южноукраинск лидирует в области по количеству выявленных случаев (84), на втором месте Николаев (67).

Напомним, за прошедшие сутки, 20 июня, в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 735 человек. В частности, зафиксировано 8 летальных случаев, 103 человека — выздоровели.