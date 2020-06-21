В Украине число умерших от коронавируса превысило 1000 человек

По состоянию на 9:00 воскресенья, 21 июня, в Украине 36 тысяч 560 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1002 — летальные, 16 тысяч 509 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 735 новых случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, а 8 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 563 тысячи 194 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1647 случаев;

Волынская область — 1782 случая;

Днепропетровская область — 1042 случая;

Донецкая область — 362 случая;

Житомирская область — 1257 случаев;

Закарпатская область — 2149 случаев;

Запорожская область — 554 случая;

Ивано-Франковская область — 2015 случаев;

Кировоградская область — 620 случаев;

город Киев — 4325 случаев;

Киевская область — 2208 случаев;

Львовская область — 3780 случаев;

Луганская область — 72 случая;

Николаевская область — 358 случаев;

Одесская область — 1266 случаев;

Полтавская область — 291 случай;

Ровенская область — 2872 случая;

Сумская область — 257 случаев;

Тернопольская область — 1688 случаев;

Харьковская область — 1805 случаев;

Херсонская область — 186 случаев;

Хмельницкая область — 622 случая;

Черновицкая область — 4324 случая;

Черкасская область — 603 случая;

Черниговская область — 475 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 21 июня в Центр поступило 881 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 79 тысяч 075 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине происходит начало второй или очередной волны заболеваемости COVID-19.