В Украине число умерших от коронавируса превысило 1000 человек

По состоянию на 9:00 воскресенья, 21 июня, в Украине 36 тысяч 560 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1002 — летальные, 16 тысяч 509 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 735 новых случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, а 8 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 563 тысячи 194 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1647 случаев;
Волынская область — 1782 случая;
Днепропетровская область — 1042 случая;
Донецкая область — 362 случая;
Житомирская область — 1257 случаев;
Закарпатская область — 2149 случаев;
Запорожская область — 554 случая;
Ивано-Франковская область — 2015 случаев;
Кировоградская область — 620 случаев;
город Киев — 4325 случаев;
Киевская область — 2208 случаев;
Львовская область — 3780 случаев;
Луганская область — 72 случая;
Николаевская область — 358 случаев;
Одесская область — 1266 случаев;
Полтавская область — 291 случай;
Ровенская область — 2872 случая;
Сумская область — 257 случаев;
Тернопольская область — 1688 случаев;
Харьковская область — 1805 случаев;
Херсонская область — 186 случаев;
Хмельницкая область — 622 случая;
Черновицкая область — 4324 случая;
Черкасская область — 603 случая;
Черниговская область — 475 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 21 июня в Центр поступило 881 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 79 тысяч 075 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине происходит начало второй или очередной волны заболеваемости COVID-19.