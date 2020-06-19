Общество 10 минут назад

В Украине начинается вторая волна заболеваемости COVID-19 — Шмыгаль

Премьер подчеркнул, что очередные жертвы COVID-19 и очередная волна роста заболеваний должны стать сигналом того, что это не фейк и не выдумка

Денис Шмыгаль. Фото: АрміяInform Денис Шмыгаль. Фото: АрміяInform
Денис Шмыгаль. Фото: АрміяInform

Сегодня в Украине происходит начало второй или очередной волны заболеваемости COVID-19.

Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Мы фактически сегодня получаем начало очередной, или первой, или второй, как хотите это называть, волны заболеваемости коронавирусом. Спасение одно — это социальная дистанция, дезинфекция, масочный режим, соблюдение всех правил, которые озвучены, прописанные Министерством здравоохранения и всем известны. Нельзя пренебрегать этими вещами. Несмотря на то, что лето, солнце — коронавирус устойчив к температуре, к ультрафиолету, и выбирает себе новых и новых жертв", — рассказал Денис Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что очередные жертвы COVID-19 и очередная волна роста заболеваний должны стать сигналом того, что это не фейк и не выдумка — это угроза, которая рядом.

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Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксирован 921 новый случай COVID-19, что является рекордным показателем суточной заболеваемости с начала эпидемии в Украине.

По данным Минздрава, за вчерашний день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 19 человек. Всего с начала эпидемии в Украине от COVID-19 скончались 985 человек.

За это время 6 тысяч 33 пациента выздоровели. На сегодняшний день проведено 542 тысячи 247 тестирований методом ПЦР.

Всего с начала 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19.

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