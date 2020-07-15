Общество 1 час назад

Владельцы баров и ресторанов со стульями и диванами пикетируют Кабмин (ВИДЕО)

Владельцы и сотрудники баров требуют от власти разрешить работу после 23:00

Фото: Информатор Фото: Информатор
Фото: Информатор

Сегодня, 15 июля, около здания Кабинета министров Украины предприниматели выстроили стулья и диваны в ряды.

Как сообщает Информатор, эта акция должна привлечь внимание власти к проблеме работы баров и ресторанов в ночное время.

Кратко и по делу в Telegram

По информации издания, владельцы и сотрудники баров требуют от Кабмина разрешить их работу после 23:00. Пустые стулья символизируют пустые заведения. Сотрудники просят дать им возможность работать.

Как известно, 8 июля Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому был введен запрет на работ ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00. Против этого 13 июля уже бастовали предприниматели курортного поселка Коблево в Николаевской области, перекрывавшие трассу "Николаев-Киев". 

Однако, не все рестораны стали соблюдать данный запрет. Вечером, 13 июля 2020 года, на странице скандального ресторана "Велюр" народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко в социальной сети Instagram появилось объявление следующего содержания: "Місто засинає... але не Велюр! Чекаємо на вас до 6 ранку!". Позже нардеп не смог ответить, почему его заведение нарушает карантинные ограничения. 

Напомним также, что ранее, 2 июня, рестораторы уже бастовали под Кабмином с требованием разрешить работу баров и ресторанов. Тогда митингующие пришли с плакатами "Пора шастать по ресторанам", "Все хотят быть Велюр", "Думай-те! Открывай-те!", "Мы безопасней, чем метро и маршрутки", "Нас миллион, дайте работать!", "Вы сделали нас вместе". Некоторые участники акции протеста играли на музыкальных инструментах и огранизовывали мини-перфомансы.

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Ранее рестораны, которым с 11 мая разрешили принимать гостей только на летних площадках, запустили в соцсети Instagram флешмоб.

Они призывали своих гостей поддержать их обращение к властям с требованием спасти отрасль и позволить им работать в обычном режиме.

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