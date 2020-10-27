В Николаеве сотни предпринимателей протестовали против ужесточения карантина (ВИДЕО)

В Николаеве во вторник, 27 октября, прошел "Мирный митинг", на котором работники заведений общественного питания и сферы культуры просили разрешить им работать после вхождения города в "красную" зону карантина по коронавирусу.

В частности, на акцию протеста под зданием мэрии вышли больше 500 предпринимателей, сообщает местное издание "НикВести".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как пояснил соорганизатор митинга Владимир Алексеев, предприниматели и работники сферы культуры просят власть разрешить им работать в условиях нахождения Николаева в "красной" карантинной зоне.

"Николаев в очередной раз демонстрирует Украине, что можно организоваться и у нас есть шанс решить те или иные вопросы. Вы знаете, что в некоторых городах кто-то работает в "красной" зоне. Разрешили кинотеатрам работать, но театрам не разрешили. Мы за то, чтобы наши сферы культуры и общепита имели право работать точно так же, как и другие люди", — отметил он.

"Нам говорят, что транспорт — это важная сфера и их нельзя закрыть, а театры — неважная сфера и их можно закрыть. Говорят, что магазины и супермаркеты нельзя закрывать, потому что люди не смогут покупать продукты, а заведения общепита закрывать можно, потому что без них мы все переживем. Это как бы правильно, мы не против карантина, но во всех этих сферах работают тысячи людей. Честно, мы не ожидали, что выйдет такое огромное количество людей, потому что все начиналось с музыкантов и танцоров, а сейчас здесь просто тысяча людей", — добавил Алексеев.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил митингующим, что направил в Кабинет министров письмо с просьбой разрешить работу заведений общественного питания и сферы культуры города.

"Мы направили в Кабмин письмо относительно смягчения ограничений, которые действуют сегодня на территории Николаева в связи переходом из "оранжевой" в "красную" зону. На самом деле, подобная ситуация сложилась и в других городах Украины, но там решением государственной комиссии ТБ и ЧС разрешается работа заведений с дополнительными карантинными мерами. Мы хотим, чтобы таким же образом работали и в Николаеве", — сказал городской председатель.

Ранее, на 8-м причале в Николаеве работники культуры вышли на мирную акцию в поддержку сферы в условиях карантина. Артисты вышли на митинг перед дебатами кандидатов в мэры Николаева в эфире программы "Битва за город". Целью акции было обратить внимание политиков на проблемы культуры, которая пострадала из-за карантинных ограничений.

Напомним, новое карантинное деление, согласно которому Николаев вошел в "красную" зону, вступило в силу 26 октября. При этом в данной зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений и деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.