Бизнес призывает Зеленского не подписывать скандальный закон о кассовых аппаратах для ФЛП

Представители украинского бизнес-сообщества недовольны принятием законопроекта, хоть и с отсрочкой вступления в силу с 2022 года, о введении в Украине кассовых аппаратов для ФЛП.

Предприниматели призывают президента Владимира Зелеского наложить вето на этот документ, сообщает пресс-служба "Европейской Бизнес Ассоциации" (ЕБА).

Указано, что 2 декабря народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект 4439-д по либерализации применения кассовых аппаратов плательщиками единого налога. Данный законопроект является доработанной версией президентского законопроекта 4439, зарегистрированного несколькими днями ранее.

"Так, в отличие от президентского законопроекта, 4439-д имеет ряд норм, которые еще больше усилят неравные условия ведения бизнеса. В частности, если во время предыдущих обсуждений были, по крайней мере, попытки урегулировать интернет-торговлю, то принятым решением никакого регулирования не предусматривается. Таким образом, принятые нормы ставят в неравные условия тех, кто торгует одинаковыми товарами онлайн и офлайн", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Ассоциация в течение длительного времени настаивала на подготовке разъяснения от налоговой по нормам применения программных РРО и выдачи расчетных документов. Но это, как показывает практика, волнует только белый бизнес.

"В то же время, именно через интернет реализуется нелегально ввезенная и контрафактная (поддельная) продукция. Так, например, нелегальный алкоголь, который составляет около 50%, не находится в официальных сетях, зато через интернет товар реализуют без РРО, без марок акцизного налога, лицензии и тому подобное", — заявили в ЕБА.

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Также, по данным Ассоциации, большая доля подделок и нелегально ввезенных товаров активно реализуется через заведения общественного питания. То же самое касается реализации через интернет бытовой техники и электроники, которая якобы не соответствует требованиям законодательства в части безопасности, электромагнитной совместимости, не подлежит гарантийному ремонту.

Ювелирные изделия и текстиль, которые завезены нелегально или низкокачественные и несут вред здоровью, тоже реализуются через интернет-магазины и социальные сети, которые нелегально используют чужие торговые марки, утверждают в ЕБА.

"Честный бизнес устал работать в неравных условиях. Конечно, в сложившейся ситуации из-за коронавируса бизнесу нужна помощь и поддержка. Однако, нельзя предоставлять "медвежью услугу", вообразимую помощь, которая только усиливает теневой сектор в стране и затягивает пояс честному бизнесу. Работаешь — декларируй свою деятельность. Все достаточно просто. Почему одни это делают, а другие — протестуют. И вполне логичен вопрос, откуда страна рассчитывает выплачивать пенсии, социальные выплаты и так далее, если продолжать закрывать глаза на проблему теневого рынка. Опять облагая дополнительными сборами тех, кто и так уже платит, ведь это проще, чем внедрить механизм обеления экономики", — подчеркнула исполнительный директор "Европейской Бизнес Ассоциации" Анна Деревянко.

Также, что касается отмены ряда штрафов и переноса сроков их применения, то принятое решение автоматически отменяет стимул соблюдать учет товаров и официально декларировать деньги. Практика применения штрафа в 1 грн это подтвердила, заметили в ЕБА.

Кроме того, народные депутаты полностью отобрали у потребителей возможность, проверив подлинность фискального чека, получить компенсацию стоимости товара в случае, если их права были нарушены.

Таким образом, принятый законопроект 4439-д существенно вредит не только цивилизованным и справедливым условиям ведения бизнеса, но и украинским потребителям. Кроме этого, данный законопроект мешает детенизации экономики Украины и не позволит наполнить государственный бюджет так нужными пока поступлениями, считают в Ассоциации.

В связи с этим бизнес призывает президента Владимира Зеленского не подписывать данный законопроект и вернуть его в парламент на доработку.

"То, что прозрачный бизнес ведет цивилизованный диалог, а не проводит митинги под стенами Верховной Рады, не означает, что предпринимателям не болит. Или действенными в стране есть только такие, не совсем конструктивные, методы?" — резюмировали в ЕБА.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада отсрочила введение обязательного использования программных регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года.

Напомним, 17 ноября Рада провалила отсрочку обязательности кассовых аппаратов для ФЛП, протестовавшие тогда предприниматели попытались штурмовать здание парламента.

1 декабря они снова устроили массовую акцию протеста под Радой, а также прошлись по центральным улицам Киева. При этом законопроектом Зеленского, близким по содержанию к принятому в итоге парламентом, протестующие также были недовольны.