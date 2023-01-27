Українські аграрії просять пролонгувати доступ на ринки ЄС без мит та квот

Українські аграрні асоціації звернулись до європейської влади щодо збереження та продовження дії умов преференційної торгівлі між Україною та ЄС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що український агробізнес просить зберегти та продовжити дії умов преференційної торгівлі між Україною і ЄС щонайменше до 2024 року і таким чином не допустити поглиблення кризи в агросекторі України та погіршення стану глобальної продовольчої безпеки.

"Теперішня напружена геополітична ситуація має негативний вплив на світовий ринок агропродовольчої продукції та ставить під сумнів гарантування продовольчої безпеки в усьому світі. Обмеження експорту шляхом блокування портів та порушення логістичних ланцюгів українського продовольства – частина гібридної війни Росії", - наголошує агроспільнота.

В УКАБ підкреслюють, що чи не єдиним безпечним коридором для експорту аграрної продукції став напрямок кордонів з країнами ЄС, в тому числі для цілей транзиту.

"Водночас, необхідно враховувати той факт, що український аграрний експорт 2022 року був сформований за рахунок рекордних показників виробництва сільськогосподарської продукції в 2021 році. А наявні економічні факти і об’єктивні очікування свідчать про неминуче скорочення як виробничого, так і експортного потенціалу аграрної галузі України вже цього року", - зауважують аграрії.

В УКАБ додають, що наразі спільнота європейських агротоваровиробників вкрай занепокоєна зростаннями обсягів експорту аграрної продукції. Проте, під час війни українські аграрії не мають мети конкурувати з європейськими товаровиробниками. Окрім збитків від військових дій: постійні обстріли, втрати врожаю, мінування мільйонів гектарів полів, в Україні спостерігається енергетична криза.

Всі ці та ще багато інших факторів збільшують собівартість сільськогосподарської продукції і роблять її не конкурентоспроможною в порівнянні з продукцією європейських товаровиробників.

"Надання підтримки з боку ЄС та запровадження преференційного режиму торгівлі, безумовно, є відчутними для аграрного сектору України. Водночас, відповідні заходи в умовах війни, на жаль, залишаються для галузі переважно реанімаційним інструментом. Зупинка або обмеження реанімаційних заходів в будь-якій формі прискорить падіння аграрної галузі з усіма негативними соціально-економічними наслідками, а також можуть нести в собі ризики геополітичного масштабу", - наголошують в УКАБ.

Раніше українська аграрна спільнота звернулась до президента Польщі Анджея Дуди та прем’єр-міністра Матеуша Моравецького з проханням розглянути можливість прокладання широкої залізничної колії 1520 мм територією Республіка Польща, яка б об’єднала українську залізницю та порт Гданськ, а також литовську залізничну мережу в обхід Білорусі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com