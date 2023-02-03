Україна просить ЄС допомогти провести весняну посівну

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський закликав представників ЄС підтримати українських аграріїв та сприяти проведенню весняної посівної.

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Про це він заявив під час свого виступу на спільному засіданні Кабінету Міністрів України та Колегії Єврокомісії.

За словами очільника Мінагрополітики, наразі перед українськими аграріями стоять два основних виклики: якісно провести посівну кампанію, а також збільшити ліквідність агропродукції.

Міністр наголосив, що українські аграрії мають бути забезпечені посівним матеріалом та добривами. Це дозволить не залишити жоден гектар не засіяним. Насіння та добрива – це та допомога, якої дуже потребує агросектор України.

Також Сольський зауважив, що українські аграрії зазнають великих збитків, бо ціна продажу зерна є досить низькою і значно подорожчала логістика.

Він додав, що Україні необхідна реалізація масштабної програми спрощеного кредитування аграріїв. Міністр звернувся до представників ЄС з проханням підтримати український АПК.

Окремо він наголосив на проблемі штучного блокування "зернової ініціативи" з боку російських інспекторів та закликав міжнародних партнерів спільно цьому зарадити.

Зазначимо, наразі українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій України.

За попередніми даними структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).

За прогнозом аграріїв, в 2023-му українські сільгоспвиробники засіють зерновими культурами площу, що на 45% поступатиметься показнику довоєнного 2021 року