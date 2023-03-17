Аграрии 10 областей начали посевную: сколько засеяли

Несмотря на ракетные обстрелы и воздушные тревоги, украинские аграрии приступили к посевной-2023. В настоящее время полевые работы продолжаются в 10 областях.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что на 16 марта 2023 года сеять начали 10 областей Украины, при этом в прошлом году на это время посев еще не начинали.

Так, всеми категориями хозяйств посеяно 82,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых 26 тыс. га – яровой пшеницы, 44,2 тыс. га – ярового ячменя, 12 тыс. га – гороха и 0,5 тыс. га – овса.

Больше зерновых и зернобобовых культур посеяли аграрии Одесщины - 34,3 тыс. га. Они первыми в Украине приступили к посевной-2023. В области прогнозируется посеять 726,5 тыс. га.

За прошедшую неделю посеяно 66,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в лидерах – сельхозтоваропроизводители Тернопольщины, которые засеяли 20,4 тыс. га.

Ранее в Минагрополитики сообщали, что украинские аграрии не могут использовать примерно 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий Украины.

По предварительным данным структурных подразделений областных государственных администраций, ожидаемая посевная площадь всех категорий хозяйств на подконтрольной территории Украины под урожай 2023 года должна составить 21,8 млн га, что на 6,8 млн га меньше показателя 2021 года (28,6 млн га).

Это уже третья посевная, которую украинские аграрии будут проводить в сверхсложных условиях войны, чтобы держать аграрный фронт для обеспечения продовольственной безопасности Украины и мира.

Как ранее сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, по предварительным прогнозам, посевные площади в этом году снизятся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем.

Сейчас в Украине больше 5 миллионов гектар (50 тысяч км2) сельскохозяйственной земли непригодны для использования. Причина – деятельность страны-агрессора РФ на этих территориях.