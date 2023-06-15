Румыния хочет продлить запрет на агроимпорт из Украины до конца года

Министр по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий Румынии Флорин Барбу, будет просить Еврокомиссию продлить ограничения на импорт агропродукции из Украины до конца года. Запрет касается четырех сельскохозяйственных продуктов из Украины: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Об этом сообщает Euractiv.

По словам Барбу, запрет действует до 15 сентября, но в Румынии планируют обсудить данную ситуацию с другими странами и просить продление запрета до 31 декабря. Кроме основных четырех культур, на которые уже действует запрет, Барбу хочет ввести ее еще на 10 продуктов.

Сообщается, что мед, мясо, а также другие товары, приоритетные для Румынии, могут быть включены в список запретов на импорт, чтобы румынские фермеры могли продавать местные продукты.

2 мая Еврокомиссия приняла исключительные и временные меры по импорту ограниченного количества товаров из Украины. Учитывая исключительные обстоятельства серьезных логистических узких мест в пяти государствах-членах, эти меры были необходимы.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский также будет настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины в пять стран-соседей по меньшей мере до октября.

Напомним, 25 мая Совет Евросоюза принял постановление, возобновляющее приостановление всех пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в страны ЕС еще на год - до июня 2024 года.

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