Румунія хоче продовжити заборону на агроімпорт з України до кінця року

Міністр з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Румунії Флорін Барбу, проситиме Єврокомісію продовжити обмеження на імпорт агропородукції з України до кінця року. Заборона стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів з України: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.

Про це повідомляє Euractiv.

За словами Барбу, наразі заборона діє до 15 вересня, але в Румунії планують обговорити дану ситуацію з іншими країнами і просити продовження заборони до 31 грудня. Окрім основних чотирьох культур на які вже діє заборона, Барбу хоче ввести її ще на 10 продуктів.

Повідомляється, що мед, м'ясо, а також інші товари, які є пріоритетними для Румунії, можуть бути включені до списку заборон на імпорт, щоб румунські фермери могли продавати місцеві продукти.

2 травня Єврокомісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України. Враховуючи виняткові обставини серйозних логістичних вузьких місць у п’яти державах-членах, ці заходи були необхідними.

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський також наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до п'яти країн-сусідів щонайменше до жовтня.

Нагадаємо, 25 травня Рада Євросоюзу ухвалила постанову, яка поновлює призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до країн ЄС ще на рік - до червня 2024 року.

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