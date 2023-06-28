Дуда сподівається на якнайшвидше скасування обмежень на імпорт агропродукції з України

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається на якнайшвидше скасування обмежень на імпорт сільгосппродукції з України. Про це він заявив на прес-конференції в Києві після переговорів із президентами України та Литви Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що ці рішення будуть якнайшвидше зменшені, щоб максимально дозволити вільну торгівлю. Але, перш за все, є питання, які мають бути впорядковані. Це потребує часу", - заявив він.

Як заявив польський президент, цей час необхідний для того, щоб "уникнути певних явищ", які дуже негативно впливають на економіку та суспільство.

"Ці питання дуже важливі, і тому була необхідність запровадження цих обмежень. Але, як я вже сказав, я розраховую на те, що їх якнайшвидше буде скасовано. Саме тому, що механізми будуть добре опрацьовані і вони дозволять ефективно вести цей товарообмін і транзит", - сказав Дуда.

У свою чергу, Зеленський наголосив на важливості насамперед транзиту агропродукції через Польщу в умовах блокування Росією роботи Чорноморської зернової ініціативи, покликаної забезпечити морський експорт сільгосптоварів через порти Одеської області.

"Ми повинні мати можливість як мінімум транзиту, але це питання виходить за межі двосторонніх відносин. Вже винесено питання на рівень Європейського союзу. Ми подивимося, як буде все розблоковано, але шановна Урсула фон дер Ляйєн обіцяла мені особисто, що після 15-го не може бути продовження блокування. Віритимемо в це", - сказав він.

Нагадаємо, що очолювана фон дер Ляйєн Європейська комісія після досягнення домовленостей з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною 2 травня оголосила про запровадження тимчасового обмеження імпорту української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до цих країн. У свою чергу ці п'ять країн мали скасувати свої обмеження, введені в односторонньому порядку без погодження з ЄС.

Їхнє невдоволення викликало те, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів. Термін введеної заборони спливав 5 червня, але зрештою ЄС оголосив, що вона збережеться до 15 вересня, хоча буде ослаблена.

Тим часом Угорщина наполягає на своїй позиції щодо необхідності продовження обмежень на імпорт агропродукції з України після 15 вересня, хоч і не виспутає проти її транзиту. При цьому 28 червня профільне угорське міністерство заявило, що вже згодне на скорочення списку заборонених до ввезення агрокультур до двох позицій - соняшника та кукурудзи.