Почти 1,2 млн украинцев пополнили Единый реестр должников

Количество долгов в Едином реестре должников продолжает расти - за последний год их прибавилось почти 1,2 млн. Наибольший прирост задолженностей был зафиксирован в категории "Взыскание судебного сбора" (68%), а наибольшую долю от общего количества долгов составляет категория "Взыскание в пользу государства" - 22,3%.

Об этом сообщает "Опендатабот".

1,2 млн новых долгов появились в Едином реестре должников за год

За последний год, с октября 2022-го по октябрь 2023-го, количество долгов в Едином реестре должников (ЕРБ) увеличилось почти на 1,2 млн.

"Практически половина новых долгов - 49% - появилась в реестре с мая по август текущего года, еще 67 тыс. долгов добавились в течение августа-сентября. Для сравнения, за август-сентябрь 2022-го количество долгов у ЕРБ наоборот уменьшилось - на 354 тыс", - подчеркивают в "Опендатабот".

Наибольший прирост долгов - в категории "Взыскание судебного сбора"

Наибольший прирост в течение года наблюдался в категории "Взыскание судебного сбора" - +68%. При этом за август-сентябрь количество таких долгов увеличилось на 5,5%. Доля этих долгов в реестре составляет 4%.

Наибольшую долю от общего количества долгов по-прежнему составляют долги в категории "Взыскание в пользу государства " - 22,3%. За последний год прирост в данной категории составил 19%.

В свою очередь доля долгов по штрафам за нарушение ПДД составляет 19,6% от общего количества долгов, и с октября 2022-го количество таких долгов выросло на 8%.

Количество долгов по коммуналке за год увеличилось на 13% или на 73 тыс. Почти три четверти из них появились в ЕРБ за прошлый отопительный сезон — с октября 2022-го по май 2023-го. Еще 12% или 8,6 тыс. долгов прибавились в августе-сентябре 2023 года. Доля таких долгов в общем количестве составляет 7,4%.

В категории " Взыскание средств" (в частности, речь идет и о долгах по кредитам) количество долгов за год возросло незначительно - на 1,7%. В общей сложности они в ЕРБ составляют 17,9%. Также несущественно возросло количество долгов по алиментам (всего на 2%), а их доля в реестре составляет 2,3%.

Кто попадает в ЕРД

В ЕРД попадают граждане и компании, в отношении которых частными и государственными исполнителями были открыты исполнительные производства за невыполнение решений судов, неуплату штрафов, несвоевременную выплату задолженностей перед банками и т.д.

В Украине для должников предусмотрен ряд санкций, среди которых ограничение на открытие новых банковских счетов и блокирование текущих, запрет на выезд за границу, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и другие. При этом такие наказания имеют еще и "имиджевые" последствия, ведь указанный реестр является публичным, а потому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.

Напомним, с начала полномасштабной войны количество долгов выросло на 8%. Пока численность долгов пересекла границу 8 млн, тогда как в феврале 2022-го их насчитывалось 7,44 млн.

Заметим, в Украине вернулись аресты банковских счетов должников, поскольку вступает в силу соответствующий закон. Кого это коснется и за что именно, читайте в материале Delo.ua.

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