Как можно законно избавиться от банковского кредита и выбраться из долговой ямы

В Украине действуют хоть и ограниченные, но юридически закрепленные возможности законно не платить по банковскому кредиту. В первую очередь речь идет о разрушенных войной жилье и автомобиле. Delo.ua вместе с экспертами и юристами разбиралось в том, как и эффективно ли работают механизмы закрытия кредитов в Украине.

Этот вопрос действительно актуален, о чем свидетельствуют цифры. Если на 1 марта 2022 года (на начало широкомасштабной войны) объем выданных банками кредитов физлицам и ФЛП в целом составил 269,76 млрд грн, то 1 января этого года показатель сократился практически на 30 млрд грн – до 230 млрд грн. При этом доля неработающих кредитов (NPL) к началу этого года достигла 32%, хотя к началу 2022 года составила 16,8%.

Сразу стоит отметить, что попытки скрываться от кредиторов и просто не платить по взятым на себя кредитным обязательствам – это путь накопления проблем и увеличения объема задолженности. То есть таким образом вы наверняка только усугубите свою ситуацию.

"Попытки найти способ избежать обслуживания кредита вряд ли принесут результат и совершенно точно в будущем нанесут много вреда человеку. Лучшим сценарием выхода из затруднительного положения будут переговоры с кредитором", – говорит директор департамента рисков Юнекс Банка Юрий Мельничук.

Банки сейчас очень охотно идут на контакт с проблемными заемщиками и готовы предложить несколько стандартизированных программ, построенных на реструктуризации задолженности, пролонгации кредита, уменьшении процентной ставки и даже прощения части долга или процентов. А также комбинации этих предложений.

Иными словами, банк не заинтересован ни в судебной волоките, ни в принудительном взыскании долга. Следовательно, именно банк поможет найти лучшее решение, которое не будет крайне обременительным для заемщика. Если же должник прячется от банка, то рано или поздно попадет в государственный реестр должников. А после – получит звонки коллекторов и блокировку счетов.

Что будет, если не платить кредит во время войны?

Напомним, что в марте 2022 года Верховная Рада приняла закон ( 2120-IX ), которым лишила банки права начислять должникам любую пеню или штраф. Те же штрафы и пеня, которые учреждение начисляет заемщику за просрочку по кредиту с 24 февраля 2022 г. (даты начала полномасштабного вторжения РФ), должны быть списаны.

Отметим, что эти послабления для заемщиков действуют только в течение военного положения плюс 1 месяц после его окончания. Но это не значит, что парламентарии лишили банки права начислять проценты за использование кредита после завершения военного положения. В конце концов непогашенный в течение войны кредит довольно быстро снова станет головной болью для бордника.

Именно поэтому банкиры и юристы советуют должникам: если есть возможность обслуживать кредит, выплачивайте их сразу с процентами, чтобы потом не пришлось платить все и сразу.

Реструктуризация проблемного кредита

Чаще всего, когда речь заходит о снижении кредитной нагрузки на заемщика, речь идет именно о реструктуризации проблемного кредита.

Эта процедура позволяет:

создать удобный график погашения просроченной задолженности перед банком;

снизить сумму регулярного платежа по кредиту и увеличить срок погашения;

избежать судебной тяжбы между банком и должником и в перспективе реализации залогового имущества;

сохранить хорошую кредитную историю для последующих займов.

Война в этот вопрос внесла свои коррективы. Учитывая, что множество клиентов начали испытывать финансовые трудности при выплате долгов, банки пошли им навстречу и в одностороннем порядке вводили гибкие условия кредитных каникул. Иногда даже сроком до полугода, что помогло должникам избежать проблем с невыполнением обязательств по кредитам.

Что касается реструктуризации (пересмотр условий кредита в пользу заемщика), то за ней можно обратиться непосредственно в банк, подав соответствующее заявление и документы, в которых должно быть обоснование для реструктуризации. Впрочем, следует помнить, что о списании здесь речь не идет.

К перечню необходимых документов относятся:

справка о доходах с места работы;

справка о финансовом состоянии личности или семьи из местного центра социального обеспечения;

сведения о состоянии здоровья;

другие необходимые документы в зависимости от обстоятельств и по требованию кредитора.

После подачи заявления и пакета документов в банк финучреждение обработает полученную информацию и примет решение о дальнейшем урегулировании кредитного дела с учетом текущей платежеспособности клиента.

Признание себя банкротом

Физлицо может официально признать себя банкротом, чтобы добиться списания долгов, но это будет непросто. Во-первых, для этого нужно привлекать арбитражного управляющего и иметь деньги на правовую помощь. Во-вторых, как утверждают юристы, занимающиеся такими делами, вероятнее всего, история завершится только реструктуризацией долга, а не его списанием.

В комментарии Delo.ua управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз подтверждает сложность такой практики: в год количество успешных признаний физлица банкротом может составлять всего десятки случаев.

"Это действительно очень тяжело. Как раз сейчас занимаемся одним таким клиентом, у которого около десяти разных кредиторов: и банков, и МФО. К западной практике нам еще двигаться и двигаться. У нас чрезвычайно чрезмерная бюрократизация этого вопроса. И опять же это дорого для клиента, который должен заплатить за то, чтобы стать банкротом", – говорит адвокат.

Здесь возникают дополнительные сложности: если на должнике перед банком "висят" другие обязательства, то с ними при желании стать банкротом тоже нужно разобраться, потому что, например, списание задолженности по алиментам или компенсации за причиненный вред человеку быть не может. А на это опять нужны средства. Но и при этом вероятность стать банкротом мизерна, говорят юристы.

При каких условиях можно стать банкротом

Идти на признание себя банкротом стоит только тем, кто действительно попал в сверхсложное финансовое положение и не имеет очевидной возможности рассчитаться с банком. Решение по этому вопросу выносит суд после того, как должник подает ему соответствующее заявление. Кстати, вместе с этим вступает в действие запрет на выезд за границу (несмотря уже имеющийся запрет пересекать границу некоторым категориям населения).

Как только в суде открывается дело о банкротстве физлица, начисление штрафов и процентов по кредиту замораживается. Параллельно все долги, если их несколько, сводятся к одному делу. Признание банкротом означает мораторий на взыскание долгов и претензии коллекторов.

В случае признания человека банкротом все его имущество, кроме жилья, где проживает физлицо, продается с целью погашения задолженности.

Необходимые условия для обретения статуса физлица-банкрота следующие:

если задолженность превышает 30 минимальных зарплат (201 тыс. грн.);

когда должник прекращает гасить кредиты или осуществлять другие плановые платежи в размере не менее 50% от размера ежемесячных платежей;

вынесение судом постановления в исполнительном производстве об отсутствии у заявителя имущества, подпадающего под взыскание за долги.

другие обстоятельства, подтверждающие невозможность выполнения денежных обязательств или обычных текущих платежей.

Если же должнику "повезет" стать банкротом, то после этого списанию подлежат следующие долги:

кредиты в банковских и небанковских финучреждениях;

штрафы; налоговая задолженность.

задолженности по коммуналке

долги, связанные с заключением договоров и соглашений гражданско-правового характера

Платить за взятое в кредит имущество, разрушенное войной, все равно придется

В случаях, если в результате вражеских обстрелов было уничтожено имущество, приобретенное за банковский кредит (ипотека, автокредит), заемщик будет обязан компенсировать банку долг. Однако, как объясняет в комментарии нам юрист, автор канала о доходной недвижимости Monitor.Estate Владимир Копоть, есть один нюанс.

"Сама ипотека – это обеспечение обязательств. Клиент ссудил у банка деньги и должен их отдать. Банк таким образом из-за ипотеки и автокредитования страхуется. Как правило, заемщик такое имущество не засчитывает. Именно поэтому он вынужден в случае разрушения восстановить банку имущество или компенсировать все деньгами", – объясняет юрист.

Нюанс в том, что даже если приобретенное через ипотеку жилье или автомобиль через автокредит и застраховать, далеко не каждая страховая компания согласится выплачивать компенсацию ущерба, вызванного военными действиями. На практике такого практически не происходит.

"Страховые случаи из-за войны не покрываются. Одно дело, когда жилье было разрушено из-за оползня или взрыва газа у соседей. Здесь страховая работает. А когда, скажем, прилетела в жилье ракета, то страховая извинится и сошлется на разделы, где числятся случаи, когда компания нанесенного ущерба не компенсирует. Следовательно, все падает на плечи заемщика", – добавляет Владимир Копоть.