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Как можно законно избавиться от банковского кредита и выбраться из долговой ямы
В Украине действуют хоть и ограниченные, но юридически закрепленные возможности законно не платить по банковскому кредиту. В первую очередь речь идет о разрушенных войной жилье и автомобиле. Delo.ua вместе с экспертами и юристами разбиралось в том, как и эффективно ли работают механизмы закрытия кредитов в Украине.
Этот вопрос действительно актуален, о чем свидетельствуют цифры. Если на 1 марта 2022 года (на начало широкомасштабной войны) объем выданных банками кредитов физлицам и ФЛП в целом составил 269,76 млрд грн, то 1 января этого года показатель сократился практически на 30 млрд грн – до 230 млрд грн. При этом доля неработающих кредитов (NPL) к началу этого года достигла 32%, хотя к началу 2022 года составила 16,8%.
Сразу стоит отметить, что попытки скрываться от кредиторов и просто не платить по взятым на себя кредитным обязательствам – это путь накопления проблем и увеличения объема задолженности. То есть таким образом вы наверняка только усугубите свою ситуацию.
"Попытки найти способ избежать обслуживания кредита вряд ли принесут результат и совершенно точно в будущем нанесут много вреда человеку. Лучшим сценарием выхода из затруднительного положения будут переговоры с кредитором", – говорит директор департамента рисков Юнекс Банка Юрий Мельничук.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Банки сейчас очень охотно идут на контакт с проблемными заемщиками и готовы предложить несколько стандартизированных программ, построенных на реструктуризации задолженности, пролонгации кредита, уменьшении процентной ставки и даже прощения части долга или процентов. А также комбинации этих предложений.
Иными словами, банк не заинтересован ни в судебной волоките, ни в принудительном взыскании долга. Следовательно, именно банк поможет найти лучшее решение, которое не будет крайне обременительным для заемщика. Если же должник прячется от банка, то рано или поздно попадет в государственный реестр должников. А после – получит звонки коллекторов и блокировку счетов.
Что будет, если не платить кредит во время войны?
Напомним, что в марте 2022 года Верховная Рада приняла закон ( 2120-IX ), которым лишила банки права начислять должникам любую пеню или штраф. Те же штрафы и пеня, которые учреждение начисляет заемщику за просрочку по кредиту с 24 февраля 2022 г. (даты начала полномасштабного вторжения РФ), должны быть списаны.
Отметим, что эти послабления для заемщиков действуют только в течение военного положения плюс 1 месяц после его окончания. Но это не значит, что парламентарии лишили банки права начислять проценты за использование кредита после завершения военного положения. В конце концов непогашенный в течение войны кредит довольно быстро снова станет головной болью для бордника.
Именно поэтому банкиры и юристы советуют должникам: если есть возможность обслуживать кредит, выплачивайте их сразу с процентами, чтобы потом не пришлось платить все и сразу.
Реструктуризация проблемного кредита
Чаще всего, когда речь заходит о снижении кредитной нагрузки на заемщика, речь идет именно о реструктуризации проблемного кредита.
Эта процедура позволяет:
- создать удобный график погашения просроченной задолженности перед банком;
- снизить сумму регулярного платежа по кредиту и увеличить срок погашения;
- избежать судебной тяжбы между банком и должником и в перспективе реализации залогового имущества;
- сохранить хорошую кредитную историю для последующих займов.
Война в этот вопрос внесла свои коррективы. Учитывая, что множество клиентов начали испытывать финансовые трудности при выплате долгов, банки пошли им навстречу и в одностороннем порядке вводили гибкие условия кредитных каникул. Иногда даже сроком до полугода, что помогло должникам избежать проблем с невыполнением обязательств по кредитам.
Что касается реструктуризации (пересмотр условий кредита в пользу заемщика), то за ней можно обратиться непосредственно в банк, подав соответствующее заявление и документы, в которых должно быть обоснование для реструктуризации. Впрочем, следует помнить, что о списании здесь речь не идет.
К перечню необходимых документов относятся:
- справка о доходах с места работы;
- справка о финансовом состоянии личности или семьи из местного центра социального обеспечения;
- сведения о состоянии здоровья;
- другие необходимые документы в зависимости от обстоятельств и по требованию кредитора.
После подачи заявления и пакета документов в банк финучреждение обработает полученную информацию и примет решение о дальнейшем урегулировании кредитного дела с учетом текущей платежеспособности клиента.
Признание себя банкротом
Физлицо может официально признать себя банкротом, чтобы добиться списания долгов, но это будет непросто. Во-первых, для этого нужно привлекать арбитражного управляющего и иметь деньги на правовую помощь. Во-вторых, как утверждают юристы, занимающиеся такими делами, вероятнее всего, история завершится только реструктуризацией долга, а не его списанием.
В комментарии Delo.ua управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз подтверждает сложность такой практики: в год количество успешных признаний физлица банкротом может составлять всего десятки случаев.
"Это действительно очень тяжело. Как раз сейчас занимаемся одним таким клиентом, у которого около десяти разных кредиторов: и банков, и МФО. К западной практике нам еще двигаться и двигаться. У нас чрезвычайно чрезмерная бюрократизация этого вопроса. И опять же это дорого для клиента, который должен заплатить за то, чтобы стать банкротом", – говорит адвокат.
Здесь возникают дополнительные сложности: если на должнике перед банком "висят" другие обязательства, то с ними при желании стать банкротом тоже нужно разобраться, потому что, например, списание задолженности по алиментам или компенсации за причиненный вред человеку быть не может. А на это опять нужны средства. Но и при этом вероятность стать банкротом мизерна, говорят юристы.
При каких условиях можно стать банкротом
Идти на признание себя банкротом стоит только тем, кто действительно попал в сверхсложное финансовое положение и не имеет очевидной возможности рассчитаться с банком. Решение по этому вопросу выносит суд после того, как должник подает ему соответствующее заявление. Кстати, вместе с этим вступает в действие запрет на выезд за границу (несмотря уже имеющийся запрет пересекать границу некоторым категориям населения).
Как только в суде открывается дело о банкротстве физлица, начисление штрафов и процентов по кредиту замораживается. Параллельно все долги, если их несколько, сводятся к одному делу. Признание банкротом означает мораторий на взыскание долгов и претензии коллекторов.
В случае признания человека банкротом все его имущество, кроме жилья, где проживает физлицо, продается с целью погашения задолженности.
Необходимые условия для обретения статуса физлица-банкрота следующие:
- если задолженность превышает 30 минимальных зарплат (201 тыс. грн.);
- когда должник прекращает гасить кредиты или осуществлять другие плановые платежи в размере не менее 50% от размера ежемесячных платежей;
- вынесение судом постановления в исполнительном производстве об отсутствии у заявителя имущества, подпадающего под взыскание за долги.
- другие обстоятельства, подтверждающие невозможность выполнения денежных обязательств или обычных текущих платежей.
Если же должнику "повезет" стать банкротом, то после этого списанию подлежат следующие долги:
- кредиты в банковских и небанковских финучреждениях;
- штрафы; налоговая задолженность.
- задолженности по коммуналке
- долги, связанные с заключением договоров и соглашений гражданско-правового характера
Платить за взятое в кредит имущество, разрушенное войной, все равно придется
В случаях, если в результате вражеских обстрелов было уничтожено имущество, приобретенное за банковский кредит (ипотека, автокредит), заемщик будет обязан компенсировать банку долг. Однако, как объясняет в комментарии нам юрист, автор канала о доходной недвижимости Monitor.Estate Владимир Копоть, есть один нюанс.
"Сама ипотека – это обеспечение обязательств. Клиент ссудил у банка деньги и должен их отдать. Банк таким образом из-за ипотеки и автокредитования страхуется. Как правило, заемщик такое имущество не засчитывает. Именно поэтому он вынужден в случае разрушения восстановить банку имущество или компенсировать все деньгами", – объясняет юрист.
Нюанс в том, что даже если приобретенное через ипотеку жилье или автомобиль через автокредит и застраховать, далеко не каждая страховая компания согласится выплачивать компенсацию ущерба, вызванного военными действиями. На практике такого практически не происходит.
"Страховые случаи из-за войны не покрываются. Одно дело, когда жилье было разрушено из-за оползня или взрыва газа у соседей. Здесь страховая работает. А когда, скажем, прилетела в жилье ракета, то страховая извинится и сошлется на разделы, где числятся случаи, когда компания нанесенного ущерба не компенсирует. Следовательно, все падает на плечи заемщика", – добавляет Владимир Копоть.