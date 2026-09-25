12 британських оборонних компаній тренуватимуть ШІ на українських бойових даних

До 12 британських оборонних компаній зможуть тренувати та тестувати моделі штучного інтелекту на українській платформі Avengers Labs, яка використовує дані з реального поля бою. Велика Британія стала першим міжнародним партнером України, залученим до платформи.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міноборони.

Британські компанії не отримають сам датасет і не зможуть завантажувати його. Навчання та тестування моделей відбуватиметься всередині захищеного середовища Avengers Labs.

Міністерство оборони Великої Британії відбере до 12 компаній на конкурсній основі. Після завершення відбору та проходження Україною процедур експортного контролю вони зможуть почати працювати з платформою.

Партнерство у сфері військового штучного інтелекту Україна та Велика Британія оформили угодою, яку підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Британський уряд також називає країну першим міжнародним партнером Avengers Labs.

ШІ для автономних дронів

Одним із пріоритетів стане створення моделей штучного інтелекту для координації груп безпілотних систем.

Перший конкурс передбачає розробку рішень, які дозволять дронам працювати за обмеженого зв'язку з оператором або супутниковими навігаційними системами.

Avengers Labs побудована на датасеті з понад 5 млн анотованих кадрів. Більшість інформації надходить із безпілотних систем через бойову систему DELTA в анонімізованому вигляді та із затримкою.

Дані містять зображення військової техніки, артилерії, систем ППО, піхоти та повітряних цілей. Українське Міноборони раніше повідомляло, що платформу створили саме для навчання ШІ-моделей безпілотних систем на даних, отриманих у бойових умовах.

Понад 30 українських оборонних компаній уже використовують Avengers Labs для тренування власних моделей, а три розробки, створені з використанням платформи, застосовуються на полі бою.

Нагадаємо, у серпні українські оборонні компанії отримали доступ до Avengers Labs для навчання моделей штучного інтелекту на даних, зібраних під час бойових дій.