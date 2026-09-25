12 британских оборонных компаний будут тренировать ИИ на украинских боевых данных

До 12 британских оборонных компаний смогут тренировать и тестировать модели искусственного интеллекта на украинской платформе Avengers Labs, использующей данные реального поля боя. Великобритания стала первым международным партнером Украины, вовлеченным в платформу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минобороны.

Британские компании не получат сам датасет и не смогут скачивать его. Обучение и тестирование моделей будет проходить внутри защищенной среды Avengers Labs.

Министерство обороны Великобритании отберет до 12 компаний на конкурсной основе. После завершения отбора и прохождения по Украине процедур экспортного контроля они смогут начать работать с платформой.

Партнерство в сфере военного искусственного интеллекта Украина и Великобритания оформили соглашением, которое подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Британское правительство также называет страну первым международным партнером Avengers Labs.

ИИ для автономных дронов

Одним из приоритетов станет создание моделей искусственного интеллекта для координации групп беспилотных систем.

Первый конкурс предусматривает разработку решений, которые позволят дронам работать по ограниченной связи с оператором или спутниковыми навигационными системами.

Avengers Labs построена на датасете из более 5 млн аннотированных кадров. Большинство информации поступает из беспилотных систем через боевую систему DELTA в анонимизированном виде и задержку.

Данные содержат изображения военной техники, артиллерии, систем ПВО, пехоты и воздушных целей. Украинское Минобороны ранее сообщало, что платформу создали именно для обучения ИИ-моделям беспилотных систем на данных, полученных в боевых условиях.

Более 30 украинских оборонных компаний уже используют Avengers Labs для тренировки своих моделей, а три разработки, созданные с использованием платформы, применяются на поле боя.

Напомним, в августе украинские оборонные компании получили доступ к Avengers Labs для обучения моделей искусственного интеллекта на данных, собранных в ходе боевых действий.