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Українські компанії запускають виробництво тепловізійних сенсорів у Європі та США

Українські компанії запускають виробництво тепловізійних сенсорів у Європі та США
Українські компанії запускають виробництво тепловізійних сенсорів у Європі та США

Українські компанії The Fourth Law та Odd Systems запускають Project Foundation – проєкт із виробництва неохолоджуваних тепловізійних сенсорів у Європі та США. Протягом трьох років партнери планують учетверо збільшити виробничі потужності в Європі та удвічі – у Сполучених Штатах, а перші сенсори очікують уже у 2027 році.

Про це інформує Dilo з посиланням на спільний пресреліз The Fourth Law та Odd Systems.

Проєкт охоплюватиме розробку довгохвильових інфрачервоних (LWIR) сенсорів, а також створення мережі власних і партнерських виробничих потужностей.

Продукція орієнтована одразу на декілька ринків – оборонну промисловість, робототехніку та автомобілебудування. Сенсори мають використовуватися, зокрема, виробниками дронів, роботизованих систем та автомобілів.

Штаб-квартира Project Foundation розташована в Ейндговені у Нідерландах. Перші дві фабрики – First Foundation і Second Foundation – планують відкрити відповідно в Європі та США.

Фінансувати проєкт мають коштом інвестицій The Fourth Law та Odd Systems, зовнішнього акціонерного і боргового капіталу, грантів та попередніх продажів клієнтам. У компаніях заявляють про інтерес з боку потенційних інвесторів і партнерів, однак конкретні фінансові домовленості оголосять після їх остаточного підтвердження.

Мережа виробництв використовуватиме спільну технологічну базу та власні розробки сенсорів. Компанії вже налагодили співпрацю з низкою міжнародних лабораторій у сфері напівпровідників і мікроболометрів, а також із виробниками тепловізійних камер.

Project Foundation очолить директор зі стратегічних програм та фінансування The Fourth Law та Odd Systems Ігор Наконечний.

Обидві компанії були засновані у Києві у 2023 році підприємцем Ярославом Ажнюком. The Fourth Law розробляє автономні рішення для роботизованих систем із фокусом на оборонній сфері, а Odd Systems виробляє тепловізійні та денні камери для дронів і роботизованих платформ.

Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що українські військові технології планують виробляти у США: американська Powerus вела переговори щодо локалізації розробок і спільного виробництва.

Автор:
Тетяна Гойденко

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