Почему в Киеве исчезает вода во время отключений: в КГГА назвали причину

Около 700 генераторов, установленных на объектах тепло- и водоснабжения Киева, могут поддерживать работу котельных, теплопунктов и локальных насосных станций, однако их мощности недостаточно для резервного питания ключевых объектов водопроводного хозяйства. Поэтому масштабные перебои с электроснабжением могут приводить к падению давления и временным проблемам с водой.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на КГГА.

Как сообщил 9 октября и.о. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, город в предыдущие годы сформировал резерв генераторов для различных систем жизнеобеспечения.

Около 700 установок работают на объектах, связанных с тепло- и водоснабжением. Генераторами также оборудовано 155 бюветов, которые могут использоваться в качестве дополнительных источников питьевой воды при перебоях с централизованным снабжением.

Однако для резервного питания больших объектов теплового и водопроводного хозяйства таких генераторов недостаточно. Для них необходимо проецировать и строить отдельные дизельные электростанции или когенерационные установки.

Часть таких проектов в рамках Плана энергостойкости уже реализована, остальной город планирует завершить до конца года.

На фоне российских атак и сложной ситуации в энергосистеме в Киеве используются ограничения электроснабжения. На правом берегу к моменту сообщения действовали аварийные отключения, на левом – графики почасовых обесточений.

Из-за проблем с питанием сниженные параметры водоснабжения фиксировали в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. Коммунальные службы постепенно стабилизируют работу системы.

Напомним, накануне из-за перебоев с электроснабжением в Киеве снизилось давление воды на правом берегу, а в части домов четырех районов были возможны временные перебои с водоснабжением.