Чому в Києві зникає вода під час відключень: у КМДА назвали причину

Близько 700 генераторів, установлених на об'єктах тепло- та водопостачання Києва, можуть підтримувати роботу котелень, теплопунктів і локальних насосних станцій, однак їхньої потужності недостатньо для резервного живлення ключових об'єктів водопровідного господарства. Саме тому масштабні перебої з електропостачанням можуть призводити до падіння тиску та тимчасових проблем із водою.

Про це інформує Dilo з посиланням на КМДА.

Як повідомив 9 жовтня в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, місто в попередні роки сформувало резерв генераторів для різних систем життєзабезпечення.

Близько 700 установок працюють на об'єктах, пов'язаних із тепло- та водопостачанням. Генераторами також обладнано 155 бюветів, які можуть використовуватися як додаткові джерела питної води під час перебоїв із централізованим постачанням.

Однак для резервного живлення великих об'єктів теплового та водопровідного господарства таких генераторів недостатньо. Для них необхідно проєктувати та будувати окремі дизельні електростанції або когенераційні установки.

Частину таких проєктів у межах Плану енергостійкості вже реалізували, решту місто планує завершити до кінця року.

На тлі російських атак та складної ситуації в енергосистемі у Києві застосовуються обмеження електропостачання. На правому березі на момент повідомлення діяли аварійні відключення, на лівому – графіки погодинних знеструмлень.

Через проблеми з живленням знижені параметри водопостачання фіксували у Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах. Комунальні служби поступово стабілізують роботу системи.

Нагадаємо, напередодні через перебої з електропостачанням у Києві знизився тиск води на правому березі, а в частині будинків чотирьох районів були можливі тимчасові перебої з водопостачанням.