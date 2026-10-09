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У частині регіонів України 10 жовтня діятимуть графіки відключення світла

Лінія електропередач
У частині регіонів України 10 жовтня діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 10 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Укренерго.

Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Заходи обмеження споживання

Заходи обмеження діятимуть за таким розкладом:

  • 00:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • 06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінитись. Споживачам радять стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Коли світло з'являється за графіком, закликають споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що енергосистема Києва зазнала серйозних пошкоджень. Електропостачання Києва та прилеглих районів може покращитися протягом найближчих доби-півтори, а стабілізуватися — за тиждень. Такий прогноз можливий за умови відсутності нових масштабних ударів РФ.

Автор:
Максим Кольц

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