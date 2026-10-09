Енергосистема Києва зазнала серйозних пошкоджень: скільки часу потрібно для стабілізації

Електропостачання Києва та прилеглих районів може покращитися протягом найближчих доби-півтори, а стабілізуватися - за тиждень. Такий прогноз можливий за умови відсутності нових масштабних ударів РФ.

Як пише Dilo, про це заявив директор Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександр Харченко.

Удари РФ по енергетиці

За словами експерта, протягом останніх трьох тижнів Росія завдає прицільних ударів, намагаючись ізолювати столицю від загальнонаціональної енергосистеми. Унаслідок атак було серйозно пошкоджено кілька ключових елементів київської енергомережі.

Зокрема, постраждали підстанції, важливі для передачі електроенергії. Навіть на об'єктах, де захисні споруди допомогли вберегти найцінніше обладнання, залишилися пошкодження, які потребують ремонту, зазначив Харченко.

Додатково на ситуацію впливають планові роботи, які НЕК "Укренерго" завершує на кількох об'єктах перед початком опалювального сезону. Через це частина трансформаторів, що перебувають у сховищах, наразі відключена. Це скорочує резерви, якими системний оператор може скористатися для забезпечення Києва електроенергією.

За оцінкою Харченка, якщо нових масштабних і результативних атак не буде, перше полегшення в енергозабезпеченні столиці та прилеглих районів може настати вже за добу-півтори. На стабілізацію ситуації, за його прогнозом, знадобиться близько тижня.

Експерт наголосив, що роботи з відновлення стабільного електропостачання тривають цілодобово. Водночас подальші терміни поліпшення ситуації залежать від того, чи вдасться уникнути нових значних пошкоджень енергетичних об'єктів.

Відключення світла в Україні

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.