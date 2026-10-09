Энергосистема Киева получила серьезные повреждения: сколько времени нужно для стабилизации

Электроснабжение Киева и близлежащих районов может улучшиться в ближайшие сутки-полтора, а стабилизироваться — за неделю. Такой прогноз возможен при отсутствии новых масштабных ударов РФ.

Как пишет Dilo, об этом заявил директор Центра исследований энергетики (ЦДЭ) Александр Харченко.

Удары РФ по энергетике

По словам эксперта, в течение последних трех недель Россия наносит прицельные удары, пытаясь изолировать столицу от общенациональной энергосистемы. В результате атак были серьезно повреждены несколько ключевых элементов киевской энергосети.

В частности, пострадали подстанции, важные для передачи электроэнергии. Даже на объектах, где защитные сооружения помогли уберечь самое ценное оборудование, остались повреждения, требующие ремонта, отметил Харченко.

Дополнительно на ситуацию влияют плановые работы, которые НЭК "Укрэнерго" завершает на нескольких объектах перед началом отопительного сезона. Поэтому часть трансформаторов, находящихся в хранилищах, отключена. Это сокращает резервы, которыми системный оператор может использовать для обеспечения Киева электроэнергией.

По оценке Харченко, если новых масштабных и результативных атак не будет, первое облегчение в энергоснабжении столицы и близлежащих районов может наступить уже через сутки-полтора. На стабилизацию ситуации, по его прогнозу, уйдет около недели.

Эксперт подчеркнул, что работы по возобновлению стабильного электроснабжения продолжаются круглосуточно. В то же время, дальнейшие сроки улучшения ситуации зависят от того, удастся ли избежать новых значительных повреждений энергетических объектов.

Отключение света в Украине

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

обстрелы энергообъектов со стороны России:

аварии в сетях:

плановые ремонты в сетях:

стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.