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В части регионов Украины 10 октября будут действовать графики отключения света
Завтра, 10 октября, в части регионов Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.
Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Меры ограничения потребления
Меры ограничения будут действовать по следующему расписанию:
- 00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).
В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Потребителям советуют следить за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.
Когда свет появляется по графику, призывают потреблять электроэнергию бережливо.
Напомним, ранее сообщалось о том, что энергосистема Киева получила серьезные повреждения. Электроснабжение Киева и близлежащих районов может улучшиться в ближайшие сутки-полтора, а стабилизироваться — через неделю. Такой прогноз возможен при отсутствии новых масштабных ударов РФ.