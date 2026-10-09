В части регионов Украины 10 октября будут действовать графики отключения света

Завтра, 10 октября, в части регионов Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Меры ограничения потребления

Меры ограничения будут действовать по следующему расписанию:

00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Потребителям советуют следить за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

Когда свет появляется по графику, призывают потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, ранее сообщалось о том, что энергосистема Киева получила серьезные повреждения. Электроснабжение Киева и близлежащих районов может улучшиться в ближайшие сутки-полтора, а стабилизироваться — через неделю. Такой прогноз возможен при отсутствии новых масштабных ударов РФ.