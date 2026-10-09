Отключение света и ограничения безопасности: как могут изменять движение транспорта в Киеве

Из-за ситуации в энергосистеме и ограничения безопасности в Киеве могут временно менять маршруты и графики наземного общественного транспорта.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Общественный транспорт Киева

Речь идет о корректировке маршрутов и графиков движения трамваев, троллейбусов и фуникулера.

Изменения могут быть связаны с отключениями электроэнергии, ограничениями движения по мостам и другим участкам транспортной сети столицы.

Решения относительно маршрутов и графиков могут оперативно меняться в зависимости от ситуации и состояния энергосистемы. Пассажирам рекомендуют проверять обновление перед поездкой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве снова аварийные отключения, а метро и транспорт работают с перебоями. В столице в результате российской атаки произошло аварийное отключение электроэнергии, графики отключений временно бездействовали, а проблемы с питанием повлияли на движение поездов на "красной" линии метро.