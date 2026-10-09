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Отключение света и ограничения безопасности: как могут изменять движение транспорта в Киеве
Из-за ситуации в энергосистеме и ограничения безопасности в Киеве могут временно менять маршруты и графики наземного общественного транспорта.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Общественный транспорт Киева
Речь идет о корректировке маршрутов и графиков движения трамваев, троллейбусов и фуникулера.
Изменения могут быть связаны с отключениями электроэнергии, ограничениями движения по мостам и другим участкам транспортной сети столицы.
Решения относительно маршрутов и графиков могут оперативно меняться в зависимости от ситуации и состояния энергосистемы. Пассажирам рекомендуют проверять обновление перед поездкой.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве снова аварийные отключения, а метро и транспорт работают с перебоями. В столице в результате российской атаки произошло аварийное отключение электроэнергии, графики отключений временно бездействовали, а проблемы с питанием повлияли на движение поездов на "красной" линии метро.