Метро работает, но часть транспорта остановилась: что известно о ситуации в Киеве

В Киеве опровергли сообщение о якобы остановке движения поездов на «зеленой» ветке метро из-за обесточивания. Сырецко-Печерская линия работает по специальному графику в часы пик, в то время как в трех районах города временно приостановили движение части наземного общественного транспорта.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

О движении транспорта

Сырецко-Печерская линия метро продолжает работать. Однако в утренние и вечерние часы пик поезда курсируют по специальному графику из-за ограничений на Южном мосту. В настоящее время одновременно по мосту может двигаться только один поезд метро.

В остальное время движение поездов на "зеленой" ветке осуществляется в обычном режиме.

В то же время из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части наземного общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве снова аварийные отключения, а метро и транспорт работают с перебоями. В столице в результате российской атаки произошло аварийное отключение электроэнергии, графики отключений временно бездействовали, а проблемы с питанием повлияли на движение поездов на "красной" линии метро.