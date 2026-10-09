Метро працює, але частина транспорту зупинилася: що відомо про ситуацію в Києві

У Києві спростували повідомлення про нібито зупинку руху поїздів на «зеленій» гілці метро через знеструмлення. Сирецько-Печерська лінія працює за спеціальним графіком у години пік, тоді як у трьох районах міста тимчасово призупинили рух частини наземного громадського транспорту.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Про рух транспорту

Сирецько-Печерська лінія метро продовжує працювати. Однак у ранкові та вечірні години пік поїзди курсують за спеціальним графіком через обмеження на Південному мосту. Наразі одночасно мостом може рухатися лише один поїзд метро.

В інший час рух поїздів на "зеленій" гілці здійснюється у звичайному режимі.

Водночас через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинено рух частини наземного громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Києві знову аварійні відключення, а метро і транспорт працюють з перебоями. У столиці внаслідок російської атаки сталося аварійне відключення електроенергії, графіки відключень тимчасово не діяли, а проблеми з живленням вплинули на рух поїздів на "червоній" лінії метро.