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Відключення світла та безпекові обмеження: як можуть змінювати рух транспорту в Києві
Через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження в Києві можуть тимчасово змінювати маршрути й графіки наземного громадського транспорту.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.
Громадський транспорт Києва
Йдеться про коригування маршрутів і графіків руху трамваїв, тролейбусів та фунікулера.
Зміни можуть бути пов’язані з відключеннями електроенергії, обмеженнями руху на мостах та інших ділянках транспортної мережі столиці.
Рішення щодо маршрутів і графіків можуть оперативно змінюватися залежно від безпекової ситуації та стану енергосистеми. Пасажирам рекомендують перевіряти оновлення перед поїздкою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Києві знову аварійні відключення, а метро і транспорт працюють з перебоями. У столиці внаслідок російської атаки сталося аварійне відключення електроенергії, графіки відключень тимчасово не діяли, а проблеми з живленням вплинули на рух поїздів на "червоній" лінії метро.