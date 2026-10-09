Відключення світла та безпекові обмеження: як можуть змінювати рух транспорту в Києві

Через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження в Києві можуть тимчасово змінювати маршрути й графіки наземного громадського транспорту.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Громадський транспорт Києва

Йдеться про коригування маршрутів і графіків руху трамваїв, тролейбусів та фунікулера.

Зміни можуть бути пов’язані з відключеннями електроенергії, обмеженнями руху на мостах та інших ділянках транспортної мережі столиці.

Рішення щодо маршрутів і графіків можуть оперативно змінюватися залежно від безпекової ситуації та стану енергосистеми. Пасажирам рекомендують перевіряти оновлення перед поїздкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Києві знову аварійні відключення, а метро і транспорт працюють з перебоями. У столиці внаслідок російської атаки сталося аварійне відключення електроенергії, графіки відключень тимчасово не діяли, а проблеми з живленням вплинули на рух поїздів на "червоній" лінії метро.